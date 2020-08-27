أوبو تطرح Oppp F17 pro رسميا بالأسواق في هذا اليوم

أعلنت اليوم شركة أوبو Oppo الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية، عن هاتف جديد للفئة المتوسطة وهو F17 Pro، والذى سيتم طرحه رسميًا بالأسواق فى 2 سبتمبر المقبل.





وبحسب "جي إس إم آرينا" التقني، يتميز F17 Pro بأربعة كاميرات في الخلف على شكل مربع، وهو جهاز رفيع السمك وبوزن ملائم، بينما يبلغ قياس شاشته 6.43 بوصة وهى من نوع Super AMOLED.





ومن ناحية تجهيز الكاميرا جاءت الأساسية بدقة ٤٨ ميجابكسل والأمامية بدقة 16 ميجابيكسل، إضافةً إلى بطارية تدعم الشحن السريع VOOC 4.0 بقوة 30 واط، ومن المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف حوالي ٣٣٥ دولارًا؛ بما يعادل ٥ آلاف جنيه.





جدير بالذكر أن أوبو كشفت النقاب رسميا عن هاتفها الأحدث Oppo A53، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة، بسعر منخفض يبدأ من 175 دولارًا أمريكيًا، مع بطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير.





ويبلغ هاتف OPPO A53، سعر 175 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 782. 2 جنيه لأصغر نسخة من المساحة الداخلية والذاكرة العشوائية، ويتوفر الهاتف بتصميم 3D بألوان بثلاثة متدرجة، id الأسود، الأبيض، والأزرق.