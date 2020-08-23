الأرخص والأحدث.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفي أوبو A5 2020 و K7 5G

هواتفها الذكية خلال العام الجاري، والتي تضم الكثير من الميزات الاستباقية لتتفوق على منافسيها بالأسواق المصرية والعالمية. أطلقت الشركة الصينية المصنعة لهواتف أندرويد أوبو OPPO ، العديد منخلال العام الجاري، والتي تضم الكثير من الميزات الاستباقية لتتفوق على منافسيها بالأسواق المصرية والعالمية.





ومن بين أبرز تلك الهواتف التي طرحتها أوبو مؤخرا، هاتفي Oppo A5 2020 و Oppo K7 5G، والتي تجمع بين أفضل الميزات الحديثة الخاصة بالكاميرا والمعالجات إلى جانب تقنية الجيل الخامس 5G.









وفيما يلي نستعرض إليك مفارنة بين هاتفي Oppo A5 2020 و Oppo K7 5G





- الشاشة:





يأتي هاتف Oppo A5 2020، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة HD+، وبدقة 720×1600 بكسل، بينما يأتي هاتف Oppo K7 5G، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصة وبدقة +FHD، بالإضافة إلى قارئ بصمة الإصبع تحت الشاشة.





- الكاميرا الخلفية:





يضم هاتف Oppo K7 5G، أربع كاميرات خلفية، دقة الرئيسية 48 ميجابكسل، ودقة الثانية 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، ودقة الثالثة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، ودقة الرابعة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، بينما يمتلك هاتف Oppo A5 2020، كاميرا خلفية رباعية وتمتاز الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانية 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.25، و الثالثة بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 وتأتي الرابعة بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0.





- المعالج ونظام التشغيل:





يعمل هاتف Oppo A5 2020، بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon ،665 إلى جانب واجهة أوبو الأحدث الـ ColorOS 6.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، بينما يعمل بمعالج من نوع Snapdragon 765G، والذي يقدما دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وكما يعمل أيضًا بنظام التشغيل أندرويد 10.





- الكاميرا الأمامية:





يحتوي هاتف Oppo K7 5G، على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، داخل نوتش على شكل قطع بالشاشة، بينما يحتوي هاتف Oppo A5 2020، كاميرا امامية بدقة 8 ميجابيكسل وبفتحة عدسة F/2.0، داخل نوتش على شكل قطرة الماء Water Drop.





- الذاكرة:





يتوفر هاتف Oppo A5 2020، في إصداراين الأول بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 + 128 جيجابايت، والإصدار الثاني فيأتي بذاكرة وصول عشوائي أقل بسعة 3 + 64 جيجابايت، يمكن توسعتها حتي 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية، بينما يتوفر هاتف Oppo K7 5G، في إصدارين الأول بسعة 8 +128 جيجابايت، والثاني بسعة 8 + 256 جيجابايت.





- البطارية:





يحتوي هاتف Oppo K7 5G، على بطارية بسعة 4025 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، وتستهلك الطاقة من خلال منفذ USB-C، بينما يحتوي هاتف Oppo A5 2020، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير ف الساعة ولكن لا يدعم تقنية الشحن السريع.





- السعر والألوان:



