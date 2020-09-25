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تكنولوجيا

بدون هاتف.. كيف يمكنك فتح واتساب على الكمبيوتر؟

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:02 م
بدون هاتف.. كيف يمكنك
بدون هاتف.. كيف يمكنك فتح واتسآب على الكمبيوتر ؟
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ندى على
يقع العديد من المستخدمين في مشكلة كبيرة عندما يحتاجون إلى فتح تطبيق الواتسآب WhatsApp عندما تفصل هواتفهم، أو تتعرض هواتفهم لأى مشكلة طارئة، واستخدام WhatsApp Web جهاز الكمبيوتر، الأمر الذى يصبح مستحيلا بسبب عدم استطاعة المستخدم استخدام الهاتف، واستعمال رمز المسح الضوئى لفتح التطبيق. 

ويتطلب WhatsApp Web تسجيل الدخول على جهاز الكمبيوتر من خلال الهاتف الذكى أولا ثم مزامنة رمز الماسح الضوئى أو QR ، ومن ثم الدخول عليه كشرط أساسى، وذلك بحسب موقع Business Insider فإن الحل الوحيد في هذه الحالة في استخدام برنامج أو تطبيق محاكى للأندرويد أو الآيفون حتى يتم تسجيل الدخول. 

وتعتبر أفضل برامج أو تطبيقات محاكاة للقيام بانتحال صفة الهاتف على جهاز الكمبيوتر لفتح تطبيق واتسآب ، هى تطبيقات  Andy
 و BlueStacks ، وللقيام بتسجيل الدخول على الواتسآب من خلال الكمبيوتر مباشرة ، اتبع الخطوات الآتية: 

قم بالدخول على أحد البرنامجين Andy  أو BlueStacks وقم بتحميل أحد البرنامجين. 

اضغط على الملف الذى قمت بتحميله، ثم قم بتثبيت البرنامج. 

اتبع التعليمات وأقبل الأذونات والسماح للبرنامج   

عند القيام بتحميل البرنامج، اضغط على أيقونة لفتحها 

قم بالبحث عن تطبيق واتسآب في صندوق البحث لفتحه 

اضغط على تثبيت أو Install لتثبيت البرنامج 

قم بتشغيل واتسآب وادخل رقم هاتفك

ادخل اسمك على الواتسآب وقم بالتسجيل 
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