لا تفوتها.. حافظ على دردشات "واتساب" بهاتين الطريقتين

Google Drive أو OneDrive، ويتيح لك تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp أيضا الاحتفاظ بنسخة احتياطية من دردشاتك على المنصة على منصات التخزين السحابية أو نسخة محلية على بطاقة SD الخاصة بجهازك. تضيف منصات التراسل المختلفة ميزة للاحتفاظ بنسخة احتياطية للرسائل، سواء على جوجل دريفأو OneDrive، ويتيح لك تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp أيضا الاحتفاظ بنسخة احتياطية من دردشاتك على المنصة على منصات التخزين السحابية أو نسخة محلية على بطاقة SD الخاصة بجهازك.





وبحسب ما ذكره موقع "somagnews"، قامت خدمة واتساب بتطوير ميزات دمج النسخ الاحتياطي الأصلية مع كل منصة، حيث يمكن لمستخدمي التطبيق على هواتف أندرويد عمل تخزين للنسخة الاحتياطية من الدردشات في حساب Google Drive الخاص بهم، بينما يمكن لمستخدمي هواتف آيفون تخزين النسخة الاحتياطية في حساب iCloud الخاص بهم.









WhatsApp ، محليًا على هاتفك وفي السحابة: وفيما يلي نستعرض إليك خطوات حول كيفية عمل نسخة احتياطية من رسائل واتساب، محليًا على هاتفك وفي السحابة:





أولا: كيفية عمل نسخة احتياطية على بطاقة SD:





1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك.





2. اضغط على الثلاث نقاط أعلى يشار الشاشة، ومن القائمة المنسدلة اضغط على الإعدادات settings.





3. من صفحة ملفك الشخصي، انقر على خيار الدردشات Chat.





4. مرر لأسفل بقائمة الدردشات للعثور على النسخ الاحتياطي للدردشات Run Backup.





5.من صفحة النسخ الاحتياطي للدردشات، سترى زر إنشاء نسخة احتياطية محلية، اضغط عليه، وانتظر حتى تكتمل العملية.





6. عند الانتهاء ، سيتم تخزين النسخة الاحتياطية المحلية في ذاكرة SD وستتمكن من استعادة محادثات وملفات WhatsApp على أي هاتف آخر.





ثانيا: كيفية عمل نسخة احتياطية من واتساب على سحابة التخزين:





1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك.





2. اضغط على الثلاث نقاط أعلى يشار الشاشة، ومن القائمة المنسدلة اضغط على الإعدادات settings.





3. من صفحة ملفك الشخصي، انقر على خيار الدردشات Chat.





4. مرر لأسفل بقائمة الدردشات للعثور على النسخ الاحتياطي للدردشات Run Backup.





5. من إعدادات جوجل درايف Google Drive، اختر إجراء نسخ احتياطي في جوجل درايف يوميا، وسيتعين عليك اختيار حساب جوجل للاحتفاظ بالنسخة عليه.





6. ستظهر رسلة تخبرك بإنشاء نسخة احتياطية على السحابة، انتظر حتى ينتهي النسخة ولكن انتبه يجب أن يكون لديك اتصال واي فاي بهاتفك لعمل نسخة من دردشاتك.