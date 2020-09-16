خطوة بخطوة.. ابحث عن رسائلك القديمة بسهولة على واتساب

يُعد واتساب WhatsApp ، تطبيق التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة، الذي يتم استخدامه من قبل مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويستطيع مستخدمو هواتف آيفون إرسال الرسائل واستلامها وإجراء مكالمات صوتية ومرئية مشفرة من طرف إلى طرف.





وباستخدام تطبيق واتساب على هواتف آيفون يمكنك البحث عن الرسائل التي أرسلتها أو تلقيتها، ولحسن الحظ من السهل البحث في الرسائل باستخدام ميزة البحث والتي تتيح لك العثور على الرسائل عن طريق كتابة الكلمات في شريط البحث.





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ويمكنك أيضًا البحث في الدردشات على هاتفك الذكي عن الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والروابط والمستندات وغيرها باستخدام ميزة البحث في واتساب، وفيما نستعرض إليك دليل مفصل خطوة بخطوة للبحث في دردشات واتساب، بحسب ما ذكره موقع "indiatoday".





- كيفية البحث في دردشات واتساب باستخدام كلمة رئيسية:





الخطوة الأولى : افتح تطبيق واتساب WhatsApp على جهاز آيفون الخاص بك.





الخطوة الثانية: اسحب "علامة تبويب الدردشات chats tab" لترى "شريط البحث search bar".





الخطوة الثالثة: أدخل الكلمة أو العبارة التي تريد البحث عنها في شريط البحث.





الخطوة الرابعة: اضغط على نتيجة لفتح تلك الرسالة في الدردشة.





- كيفية البحث عن رسائل الوسائط:





الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب WhatsApp على جهاز الآيفون iPhone الخاص بك.





الخطوة الثانية: اسحب "علامة تبويب الدردشات chats tab" لترى "شريط البحث search bar".





الخطوة الثالثة: أدخل المصطلح الذي تريد البحث عنه في شريط البحث.





الخطوة الرابعة: اختر نوع الوسائط من الصور وصور GIF وما إلى ذلك.





الخطوة الخامسة: اضغط على نتيجة لفتح عنصر الوسائط هذا في الدردشة.