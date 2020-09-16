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تكنولوجيا

لـ آيفون وآيباد.. أهم 10 تطبيقات يجب عليك تثبيتها على جهازك الجديد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:00 م
هاتف آيفون
هاتف آيفون
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شيماء عبد المنعم
يحتوي متجر تطبيقات أبل Apple، العديد من تطبيقات هواتف آيفون التي لا حصر لها، والتي قد تؤدي إلى تشتيت المستخدم فقد لا يعرف من أين يبدأ وأي التطبيقات قد تلبي احتياجاته، فإذا كنت تملك هاتف آيفون أو جهاز آيباد جديدا ولا تعرف التطبيقات التي قد تحتاج إليها على جهازك الجديد، نقدم لك فيما يلي أهم تطبيقات وألعاب يجب عليك تثبيتها على هاتفك الآيفون أو جهاز الآيباد الجديد، بحسب ما ذكرته صحيفة "washington post".




- أهم التطبيقات والألعاب المجانية لهواتف آيفون:

1. لعبة Among Us.

2. تطبيق ZOOM Cloud Meetings.

3. لعبة 6ix9ine Runner.

4. تطبيق YouTube.

5. تطبيق إنستجرام Instagram.

6. تطبيق جيميل Gmail.

7. تطبيق فيسبوك Facebook.

8. تطبيق سناب شات Snapchat.


- أهم التطبيقات وألعاب لأجهزة آيباد iPad:

1. تطبيق  Google Chrome.

2. تطبيق  Google Classroom.

3. تطبيق YouTube.

4. تطبيق Google Meet.

5. تطبيق التصاميم House Life 3D.

6. تطبيق البث عبر الإنترنت Disney+.

7. تطبيق البث المباشر Netflix.

8. تطبيق Microsoft Teams.
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