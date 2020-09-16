كل ما تريد معرفته عن مؤتمر أبل.. 2 آيباد وساعة.. و2 أنظمة تشغيل.. وصدمة لعشاق آيفون

- أبل تخيب آمال محبيها حول العالم.. لن تكشف عن آيفون 12 اليوم
- أبل تعلنها رسميا.. اليوم تحميل iOS 14 و WatchOS 7 لمستخدميها حول العالم
- أبل تطللق آيباد بـ 299 دولارا فقط
- ساعة أبل الجديدة Apple Watch 6 رسميًا بحساس أكسجين.. سعر ومواصفات
- أبل تكشف رسميًا عن آيباد آير الجديد
- أبل تبيع 500 مليون آيباد حول العالم
حالة من الإحباط أصابت عشاق شركة "أبل" الأمريكية الشهيرة عملاقة صناعة التقنية بعدما قررت عدم طرح آيفون 12، واكتفت بإطلاق 2 آيباد وساعة جديدة، و2 أنظمة تشغيل، وبعض التحسينات الجديدة لمستخدميها، على أن تطلق آيفون الجديد قبل نهاية الشهر الجاري، لإرضاء محبيها حول العالم.
أبل تخيب آمال محبيها حول العالم.. لن تكشف عن آيفون 12 اليوم
فى خطوة صادمة أصابت الملايين من عشاق آيفون حول العالم، أعلن تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة أبل الأمريكية، عن عدم إطلاق الشركة عن أيقونتها المنتظرة آيفون 12 بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، بينما اقتصر المؤتمر على طرح ساعة أبل وآيباد فقط.
وبحسب "جي إس إم آرينا" التقني، جاء هذا التصريح بعد دقائق قليلة من انطلاق المؤتمر، ليحسم كوك الجدل حول إطلاق آيفون 12، ويؤكد أنه سيكون فى هذا الشهر أو مع بداية أكتوبر المقبل.
جدير بالذكر أن أبل طلبت من مورديها تصنيع ما لا يقل عن ٧٥ مليون جهاز iphone 12 مزود بتقنية 5G، حيث تتوقع الشركة بيع 80 مليون نسخة من الإصدار الجديد لهذا العام، الأمر الذى يكشف عن نيتها للمنافسة بشراسة مع الغريم التقليدي "سامسونج".
وللعلم سيتم إطلاق نسخ iphone الجديدة هذا العام بتقنية شبكات الجيل الخامس 5G، بشاشات OLED، والتى تأتى بالقياسات التالية:
iphone 12 بشاشة قياس 5.4 بوصة، مقابل 650 دولار ما يعادل 10500 جنيه.
iphone 12 max بشاشة قياس 6.1 بوصة مقابل 750 دولار ما يعادل 12200 جنيه.
iPhone 12 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة بسعر 999 دولارًا ما يعادل 16200 جنيه.
iPhone 12 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة يبلغ سعره 1100 دولار ما يعادل 17800 جنيه.
أبل تعلنها رسميا.. اليوم تحميل iOS 14 وWatchOS 7 لمستخدميها حول العالم
أعلنت شركة أبل الأمريكية عن طرح أحدث أنظمة تشغيل الشركة رسميًا، حيث تم الكشف عن iOS 14 لأجهزة آيفون وآيباد، أما WatchOS 7 لساعات أبل الذكية.
وبحسب فون آرينا التقني، سيتم تحميل النظام اليوم بعد أن يتم إتاحته على سيرفرات الشركة للمستخدمين حول العالم، على عكس السنوات الماضية يأتي طرح نظام التشغيل مسبقا، وفسر الخبراء الأمر بأنه محاولة لإرضاء العملاء بعدم إطلاق آيفون 12.
جدير بالذكر أن أبل جمعت بين الآيفون والأندرويد في نظام iOS 14، من خلال اقتباسها العديد من مزايا الأندرويد ودمجها في أجهزتها، وهو ما كان يطالب به مستخدمو أبل من قبل، وفيما يلى مزايا iOS 14 التي اقتبستها أبل من آيفون و دمجتها لتجمع بين الآيفون والأندرويد.
أبل تطللق آيباد بـ 299 دولارا فقط
أطلقت شركة أبل الأمريكية خلال مؤتمرها عن أحدث أجهزتها اللوحية، ولكن هذه المرة جهاز تعليمي بسعر منخفض، وهو الجيل الثامن من أجهزة آيباد ipad.
وبحسب تك رادار التقني، سيعمل ipad الجديد بنظام iOS 14، كما سيحتوى على معالج أبل السابق A12، ليقدم سرعة جبارة تفرق بمراحل عن منافسيه من أجهزة أندرويد اللوحية، وحتى الكومبيوتر المحمول "لابتوب".
وجاء سعر آيباد الجديد للنسخة التعليمية بداية من 299 دولارًا ما يعادل 4700 جنيه، أما النسخة العادية مقابل 329 دولارًا ما يعادل 5200 جنيه، بنفس تصميم الجيل السابق مع شاشة قياس 10.2 بوصة، وتدعم ميزة الواقع المعزز، وقلم أبل apple pencil.
ويمتلك الجيل الثامن من آيباد كاميرا أساسية بدقة 8 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة HD لمكالمات الفيديو وصور السيلفي، مع ذاكرة داخلية سعة 32 و128 جيجابايت، مع زر الرئيسية السهير مزود بقارئ لبصمة الإصبع، والشحن من خلال منفذ lightning التقليدي.
وسيكون متاحًا للحجز المسبق أو الشراء بداية من يوم الجمعة المقبل، كما كشفت أبل أنه منذ طرح أول آيباد لها، باعت حتى الآن 500 مليون وحدة.
ساعة أبل الجديدة Apple Watch 6 رسميًا بحساس أكسجين.. سعر ومواصفات
كشفت أبل عن ساعتها الجديدة apple watch 6 الجيل السادس، التي تأتى بحساس أكسجين حساس للغاية، والذى سيعمل بدوره على تقديم أفضل قراءة للقلب وقياس الصحة العامة له.
كما تعمل apple watch 6 الجيل السادس بمعالج أبل الجديد الذى يعمل بنواتين أسرع بـ 20٪ عن المعالج السابق لساعة الجيل الخامس apple watch 5.
وأيضًا ميزة Always on display، أى أن الساعة ستمكنك من معرفة الوقت بإستمرار، مع إضافة خاصية جديدة تحافظ على البطارية، وكفاءة الساعة نفسها، حيث تبقى طوال اليوم، ومعها بوصلة مدموجة بها.
وتتيح أبل الساعة الجديد بألون جديدة تمامًا منها الأحمر والأزرق والذهبي، بالإضافة لميزات الجيل السابق مثل قراءة دقيقة لقياس ضغط الدم بالجسم، وتهتم الساعة الجديدة بصحة المرأة، منها متابعة التطورات التى تحدث على الجسد من الصحة العامة، ومنها الدورة الشهرية.
وزودت أبل apple watch 6 الجيل السادس بواجهات استخدام متعددة لمناسبة جميع الأذواق، كما ستوفر ألوان عدة لمعصم الساعة لإرضاء كل مستخدميها، والمفاجأة فى معصم Solo Loop الذي يتمدد وينكمش حسب مقاس اليد.
وتأتى ساعة أبل الجديدة بنظام جديد لساعة الأطفال، من خلال التحكم بالساعة وتفعيلها من الآيفون، حيث يكون لكل طفل الرقم خاص به، وإمكانية متابعة أطفالك بخاصية family setup.
ويبدأ سعرها ساعة SE المخصصة للأطفال من ٢٧٩ دولارًا ما يعادل 4400 جنيه مصري، أما ساعة أبل apple watch 6 الجيل السادس مقابل 400 دولار ما يعادل 6300 جنيه، والتى تتوافر من الجمعة المقبل، ولكن هناك معلومة صادمة أن الشركة أزالت الشاحن من عبوة الساعة، ما يعني إمكانية حدوث ذلك مع آيفون 12.
أبل تكشف رسميًا عن آيباد آير الجديد
أعلن تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة أبل الأمريكية، عن طرح أحدث أجهزة آبل اللوحية، وهو الجيل الجديد من جهاز آيباد آير ipad air، الذى يأتى بمعالج أبل الجديد A14، ليكون أسرع مرتين من أحدث الـ لابتوبات التى تعمل بنظام ويندوز.
وبحسب cnet التقني، سيعمل ipad air الجديد بنظام iOS 14، كما سيحتوى على معالج أبل الجديد A14، وهو نفسه الذى سيتم تزويده بهاتف آيفون 12 المنتظر.
ليعطي المعالج الجديد أداءً أسرع بنسبة 30%، و يدعم أيضًا العمل بلوحة مفاتيح آيباد برو، وقلم أبل الشهير apple pencil، لتوفير أقصى تجربة استخدام ممكنة، مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع شاحن سريع بقوة 20 واط.
وبالحديث عن الجرافيك، جاء الجيل الثامن من آيباد آير الجديد بأداء شاسع عن الجيل القديم فى الألعاب عالية الدقة، كما سيدعم منفذ الشحن من type-C، وبألوان هي السيلفر، الرمادي، الأخضر الفاتح، الوردي، الأزرق السماوي.
وبحسب شركة أبل، سيكون الجهاز اللوحي الجديد أسرع بنسبة ٤٠٪ من الجيل السابع الذي كان يحمل معالج A12، مع شاشة قياس 10.2 inch من نوع retina، تدعم الواقع المعزز، بنفس تصميم الجيل السابع، ولكن بدون حواف، ولأول مرة قارئ البصمة جاء فى زر التشغيل، ما يعني إمكانية إتاحة شاشة كاملة بدون نوتش لـ آيفون 12.
وجاء سعر آيباد آير الجديد بداية من 599 دولارًا ما يعادل 9440 جنيه مصري، وسيكون متاحًا للحجز المسبق أو الشراء بداية من الشهر المقبل، وكشفت أبل أنه منذ طرح أول آيباد لها، باعت حتى الآن 500 مليون وحدة.
أبل تبيع 500 مليون آيباد حول العالم
أعلن تيم كوك، المدير التنفيذى لشركة أبل الأمريكية، عملاقة صناعة التقنية حول العالم، عن حصيلة مبيعات الشركة من منتجات آيباد منذ أول إطلاق له، حيث تخطت مبيعاته 500 مليون جهاز حتى هذه اللحظة.
وأكد كوك أن هذا الرقم أكبر دليل على نجاح أجهزة أبل اللوحية وقبولها بين الملايين حول العالم، والتى ظهرت لأول مرة منذ 10 سنوات، فى أبريل عام 2010.