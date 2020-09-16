كل ما تريد معرفته عن مؤتمر أبل.. 2 آيباد وساعة.. و2 أنظمة تشغيل.. وصدمة لعشاق آيفون

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حالة من الإحباط أصابت عشاق شركة "أبل" الأمريكية الشهيرة عملاقة صناعة التقنية بعدما قررت عدم طرح آيفون 12، واكتفت بإطلاق 2 آيباد وساعة جديدة، و2 أنظمة تشغيل، وبعض التحسينات الجديدة لمستخدميها، على أن تطلق آيفون الجديد قبل نهاية الشهر الجاري، لإرضاء محبيها حول العالم.









أبل تخيب آمال محبيها حول العالم.. لن تكشف عن آيفون 12 اليوم

فى خطوة صادمة أصابت الملايين من عشاق آيفون حول العالم، أعلن تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة أبل الأمريكية، عن عدم إطلاق الشركة عن أيقونتها المنتظرة آيفون 12 بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، بينما اقتصر المؤتمر على طرح ساعة أبل وآيباد فقط.



وبحسب "جي إس إم آرينا" التقني، جاء هذا التصريح بعد دقائق قليلة من انطلاق المؤتمر، ليحسم كوك الجدل حول إطلاق آيفون 12، ويؤكد أنه سيكون فى هذا الشهر أو مع بداية أكتوبر المقبل.



جدير بالذكر أن أبل طلبت من مورديها تصنيع ما لا يقل عن ٧٥ مليون جهاز iphone 12 مزود بتقنية 5G، حيث تتوقع الشركة بيع 80 مليون نسخة من الإصدار الجديد لهذا العام، الأمر الذى يكشف عن نيتها للمنافسة بشراسة مع الغريم التقليدي "سامسونج".



وللعلم سيتم إطلاق نسخ iphone الجديدة هذا العام بتقنية شبكات الجيل الخامس 5G، بشاشات OLED، والتى تأتى بالقياسات التالية:

iphone 12 بشاشة قياس 5.4 بوصة، مقابل 650 دولار ما يعادل 10500 جنيه. iphone 12 max بشاشة قياس 6.1 بوصة مقابل 750 دولار ما يعادل 12200 جنيه. iPhone 12 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة بسعر 999 دولارًا ما يعادل 16200 جنيه. iPhone 12 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة يبلغ سعره 1100 دولار ما يعادل 17800 جنيه.







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