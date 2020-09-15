آبل تكشف رسميًا عن الجيل الثامن من آيباد آير الجديد.. تعرف على السعر والمواصفات..صور

أعلن تيم كوك المدير التنفيذي لشركة آبل الأمريكية خلال مؤتمر الشركة المقام حاليا أون لاين فقط بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، عن طرح أحدث أجهزة آبل اللوحية، وهو الجيل الثامن من جهاز آيباد آير ipad air، الذى ياتى بمعالج آبل الجديد A14، ليكون أسرع مرتين من أحدث الـ لابتوبات التى تعمل بنظام ويندوز.





وبحسب cnet التقني، سيعمل ipad air الجديد بنظام iOS 14، كما سيحتوى على معالج آبل الجديد A14، وهو نفسه الذى سيتم تزويده بهاتف آيفون 12 المنتظر.



