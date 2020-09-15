آبل تكشف رسميًا عن الجيل الثامن من آيباد آير الجديد.. تعرف على السعر والمواصفات..صور

أعلن تيم كوك المدير التنفيذي لشركة آبل الأمريكية خلال مؤتمر الشركة المقام حاليا أون لاين فقط بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، عن طرح أحدث أجهزة آبل اللوحية، وهو الجيل الثامن من جهاز آيباد آير ipad air، الذى ياتى بمعالج آبل الجديد A14، ليكون أسرع مرتين من أحدث الـ لابتوبات التى تعمل بنظام ويندوز.
وبحسب cnet التقني، سيعمل ipad air الجديد بنظام iOS 14، كما سيحتوى على معالج آبل الجديد A14، وهو نفسه الذى سيتم تزويده بهاتف آيفون 12 المنتظر.
ليعطي المعالج الجديد أداء أسرع بنسبة 30%، و يدعم أيضًا العمل بلوحة مفاتيح آيباد برو، و قلم آبل الشهير apple pencil، لتوفير أقصي تجربة إستخدام ممكنة، مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع شاحن سريع بقوة 20 واط.
وبالحديث عن الجرافيك، جاء الجيل الثامن من آيباد آير الجديد بأداء شاسع عن الجيل القديم فى الألعاب عالية الدقة، كما سيدعم منفذ الشحن من type-C، و بألوان هي السيلفر، الرمادي، الأخضر الفاتح، الوردي، الأزرق السماوي.
وبحسب شركة آبل سيكون الجهاز اللوحي الجديد أسرع بنسبة ٤٠٪ من الجيل السابع الذي كان يحمل معالج A12، مع شاشة قياس 10.2 inch من نوع retina، تدعم الواقع المعزز، بنفس تصميم الجيل السابع، ولكن بدون حواف، و لأول مرة قارىء البصمة جاء فى زر التشغيل، ما يعني إمكانية إتاحة شاشة كاملة بدون نوتش لـ آيفون 12.
وجاء سعر آيباد آير الجديد بداية من 599 دولارًا ما يعادل 9440 جنيه مصري، وسيكون متاحًا للحجز المسبق أو الشراء بداية من الشهر المقبل، وكشفت آبل أنه منذ طرح أول آيباد لها، باعت حتى الآن 500 مليون وحدة.
جدير بالذكر أن آبل صدمت الملايين من محبيها حول العالم، بعدما أعلن كوك عن عدم إطلاق الشركة اليوم عن أيقونتها المنتظرة آيفون 12 بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، بينما سيقتصر المؤتمر المقام حاليًا على طرح ساعة آبل و آيباد فقط.