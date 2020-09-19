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تكنولوجيا

يهملها الكثيرون.. 3 إعدادات مهمة يجب ضبطها على WhatsApp بهواتف أندرويد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:54 ص
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
برز تطبيق واتساب WhatsApp ، كواحد من أنجح تطبيقات المراسلة على مستوي العالم، حيث يمكن تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك مستخدميه من التواصل مع الأصدقاء أو العائلة عبر الحدود الجغرافية أو السياسية أو الاقتصادية، مع أكثر من 2 مليار مستخدم نشط يعد تطبيق الدردشة عمليا أكبر تطبيق مراسلة فورية في الوقت الحالي.

ويواصل واتساب إضافة ميزات جديدة لتطبيقه على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد وiOS لتوفير تجربة مراسلة سلسة لمستخدميه، ويوفر لك التطبيق أيضًا بعض ميزات الخصوصية للحفاظ على الدردشات والوسائط وغيرها من المعلومات المهمة محمية عن أعين المتطفلين.


وفيما يلي نستعرض إليك أهم ميزات الخصوصية على تطبيق واتساب على هواتف أندرويد وفقا لما ذكره موقع "indiatoday"، والتي تأتي بشكل افتراضي عند تثبيته متاحة لجميع المستخدمين.

- كيفية تغيير إعدادات خصوصية واتساب على هواتف أندرويد:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد.

الخطوة الثانية: اضغط على الثلاثة نقاط أعلى الزاوية اليسرى للشاشة، لمزيد من الخيارات.

الخطوة الثالثة: من القائمة المنسدلة اضغط على  خيار الإعدادات Settings.

الخطوة الرابعة: من الصفحة الجديدة اضغط على خيار الحساب Settings، ثم الخصوصية Privacy.

الخطوة الخامسة: يمكن الاختيار بين الإعدادات التالية لضبط خيارات الخصوصية الخاصة، ما بين:

1. آخر ظهور: ضع في اعتبارك أنه ضبطت إعدادات الخصوصية الخاصة بميزة "آخر ظهور" على حسابك على خيار "لا أحد"، فأنك لن تتمكن من رؤية آخر ظهور للمستخدمين الآخرين.

2. إيصالات القراءة:  هي علامات الاختيار التي تظهر بجوار كل رسالة ترسلها باللون الأزرق لتدل على قرائتها من قبل المستلم، إذا قمت يإيقاف تمكين الزر بجوار خيار مؤشرات القراءة،  فلن تتمكن من معرفة ما إذا كانت رسالتك التي قمت بإرسالها قد قرئت أم لا.

3. خصوصية الحالة: يمكن لكل جهة اتصال على WhatsApp تغيير الإعدادات حسب ما يناسبها، لذا إذا قمت بإيقاف تشغيل مؤشرات القراءة، فلن تتمكن من معرفة ما إذا كانت جهات اتصالك قد شاهدت تحديثات الحالة الخاصة بك.
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