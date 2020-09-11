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تكنولوجيا

آخرها للاستماع للرسائل سرا.. 3 تطبيقات لا غنى عنها لمستخدمي واتساب

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:03 ص
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
توجد العديد من التطبيقات المساعدة للتطبيقات الأكثر شعبية واستخدام بين الناس حول العالم، مثل واتساب WhatsApp، حيث يعمل بعض المطورين على إنشاء وتطوير برامج خاصة يمكنك الاستعانة بها أو كميزات مكملة أثناء استخدام تطبيق التراسل الشهير.

ويسعى العديد من مطورو التطبيقات إلى تمكين تطبيقاتهم من تكملة بعض الميزات المهمة التي يفتقر إليها تطبيق التراسل الفوري المملوك لشركة فيسبوك، والتي يرغب بها أكثر من ملياري شخصًا حول العالم، من مستخدمي واتساب.


وفيما يلي نستعرض أبرز التطبيقات المساعدة لـ واتساب والأكثرهم استخدام في 2020:

1. الاستماع إلى الرسائل الصوتية سرا:

يتيح لك تطبيق Voicey الجديد، الاستماع إلى الرسائل والملاحظات الصوتية الواردة على تطبيق واتساب في الوضع الخفي، دون الحاجة إلى فتحها والاستماع إليها داخل تطبيق التراسل، ويمتاز تطبيق voicey، أنه لن يظهر علامة الاستماع التي تأتي على شكل علامة الصح الزرقاء المزدوجة بعد الاستماع إلى الرسائل، ولكن لن يظهر لك التطبيق المجاني اسم أو رقم مرسل الرسالة الصوتية.


2. قراءة الرسائل المحذوفة:

يساعدك تطبيق WhatsRemoved، على قراءة الرسائل المحذوفة التى قام المرسل بحذفها داخل الدردشة قبل أن تتمكن من قراءتها او معرفة ما يحتويه مضمون تلك الرسالة المحذوفة، ويتيح لك التطبيق المتاح مجانا عى متجر تطبيقات هواتف أندرويد "جوجل بلاي"، قراءة الرسائل المحذوفة من خلال عرض قائمة بالرسائل التي قام مرسلوها بحذفها بعد إرسالها عبر واتساب.

3. تحميل حالات واتساب ورؤيتها دون علم مرسلها:

يسمح لك تطبيق Status Downloader، الاحتفاظ بالفيديوهات والصور المميزة ضمن الحالات التابعة لجهات اتصالك على منصة واتساب، دون الحاجة لطلبها من جهات الاتصال التي تقوم بإضافتها، كل ما عليك فعله هو تثبيت تطبيق "Status Downloader"، وسوف يمكنك ببساطة تنزيل أي صورة أو مقطع فيديو حملته جهات اتصالك إلى حالة "WhatsApp".
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