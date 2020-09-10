جربها الآن.. أخفِ أو أظهر حالتك على الواتساب بخطوات بسيطة

يحتوي تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب WhatsApp ، على تبويب يسمى الحالة WhatsApp status، والتي يشارك من خلالها الأشخاص، مقاطع الفيديو والرسائل أو حتى الروابط مع جميع جهات الاتصال على المنصة.





وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، تعمل جميع الإعدادات بشكل افتراضي على واتساب ، حيث تظهر جميع الحالات والوسائط التي قمت بمشاركتها للجميع إذا لم تقم بضبطها يدويا، حيث يمكنك اختيار مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بك مع جهات الاتصال المحددة فقط أو مع جميع جهات الاتصال الخاصة بك.









ولا يمكن للأشخاص رؤية تحديثات الحالة الخاصة بك، إلا من قبل شخص يملك رقم هاتفك ضمن جهات اتصاله، حتى وإن لم تقم بحفظ رقمه على هاتفك، وإذا كنت ترغب في إظهار أو إخفاء حالة واتساب الخاصة بك من جهات اتصال محددة على هواتف أندرويد Android و آيفون، فيمكنك القيام بذلك بسهولة فقط اتبع الخطوات التالية.









كيفية مشاركة حالة واتساب مع جهات اتصال محددة على هواتف أندرويد:





1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد.





2. اضغط على تبويب الحالة Status، بجوار قسم الدردشات.





3. من تبويب الحالة اضغط على الثلاث نقاط الرأسية لإظهار قائمة الإعدادات المنسدلة الخاصة بالحالة.





4. انقر على خصوصية الحالة Status Privacy.





5. من الشاشة التالية حدد خيار المشاركة فقط مع Only Share With، ثم اضغط على التالي.





6. ستظهر إليك قائمة بجهات اتصالك على واتساب، حدد الجهات التي ترغب في مشاركة حالتك التالية معاها، ثم انقر على خيار التحديد الأخضر أسفل يمين الشاشة.





كيفية مشاركة حالة واتساب مع جهات اتصال محددة على هواتف آيفون:





1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الآيفون.





2. اضغط على تبويب الحالة Status، بجوار قسم الدردشات.





3. انقر فوق خيار الخصوصية Privacy، الموجود أعلى يسار الشاشة.





4. اختر مشاركة فقط only share with، مع من الخيارات الظاهرة على الشاشة.





5. اختر جهات الاتصال التي تريد مشاركة الحالة معها واضغط على تم Done.