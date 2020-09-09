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تكنولوجيا

رسالة متداولة على واتساب تتسبب في تعطل هاتفك.. كيف تتجنبها

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:00 م
رسالة متداولة على
رسالة متداولة على واتساب تتسبب في تعطل هاتفك
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شيماء عبد المنعم
حذر خبراء أمنيون مستخدمي واتساب WhatsApp في جميع أنحاء العالم من رسائل متداولة عبر التطبيق التراسل الشهير، تحتوي "رمز تعطل" جديد  سيؤدي إلى تدمير تطبيق الدردشة الخاص بك ذاتيًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، إذا كنت من بين ملياري شخص يستخدم واتساب، فيجب عليك الإنتباه لرسالة "رمز التعطل " الجديد الذي يتم تداوله عبر الإنترنت، وكما يوحي الاسم تتسبب هذه الرسالة بمجرد فتحها في تعطل حسابك على تطبيق الدردشة إلى أجل غير مسمى.


ويبقي الحل الوحيد لإستعادة محادثاتك هي حذف التطبيق من على هاتفك الذكي وإعادة تثبيته مرة أخرى، مما قد يجعلك تفقد سجل دردشاتك ومحادثات الفردية والجماعية.

واكتشف فريق WABetaInfo، رسالة رمز التعطل crash code، حيث أوضح الموقع التقني المتخصص فير رصد مزايا واتساب، أنه يتعذر على التطبيق عرض الرسالة بشكل كامل، لأن هيكلها غريب جدًا، إذ تحتوي على مزيج من الأحرف يخلق موقفًا لا يتمكن فيه التطبيق من معالجة الرسالة، مما يؤدي إلى حدوث عطل لانهائي، مما يتسبب في تجميد حسابك وتعطله. إذا حاولت فتح التطبيق مرة أخرى.

ولتجنب تعطل حسابك بسبب رسالة رمز التعطل اتبع الثلاث نصائح التالية لتفاديها:

1.امنع الغرباء من إضافتك إلى الدردشات الجماعية دون إذنا منك، وذلك من خلال إلى إعدادات الخصوصية Privacy على واتساب، ثم انقر على خيار المجموعات groups، ومن خيار من يمكنه إضافتي إلى المجموعات حدد خيار لا أحد.

2. تجنب فتح الرسائل أو الروابط من أرقام مجهولة.

3. احذف الرسالة فور تلقيها وقم بحظر مرسلها.

- وإذا كنت قد تعرضت لتعطل حسابك بعد تلقي رسالة رمز التعطل المتداولة، استعد دردشاتك باتباع الخطوات التالية:

1. - قم بحذف تطبيق واتساب، ثم قم بإعادة  تثبيته مرة أخرى.

2. أدخل رقم هاتفك، ويمكنك استعادة رسائلك من النسخطة الاحتياطية على جوجل درايف والتي يتم حفظها بنفس رقم الهاتف.

3. انقر فوق استعادة الدردشات والوسائط من جوجل درايف.

4. ستستغرق هذه العملية بضع دقائق وبعد اكتمال عملية الاستعادة، انقر فوق "التالي".

5. سيقوم تطبيق واتساب باستعادة دردشاتك وملفات الوسائط الخاصة بك.
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