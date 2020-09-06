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تكنولوجيا

مفاجأة من واتساب.. 4 ميزات جديدة تصل إلى هاتفك قريبا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:02 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
أطلق تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp، عددا من التحديثات خلال العام الجاري 2020، وعلى مدار الأشهر الثمانية الماضية، استخدمنا العديد من الميزات والوظائف، ولعل من أبرزها الميزة الأكثر شيوعا الوضع الداكن Dark Mode، ومجموعة الملصقات المتحركة، ودعم مشاركة المزيد من الأشخاص في مكالمات الفيديو الجماعية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، يعد واتساب تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم، حيث يفضل استخدامه أكثر من مليارى شخص، من أجل ذلك يعمل تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك على إضافة بعض الميزات لمنصته، والتي قوم بتطويرها حاليا لإطلاقها خلال الأشهر المقبلة.


وفيما يلي نستعرض إليك أبرز الميزات القادمة إلى من واتساب والتي يمكن أن تصل إلى هاتفك قريبا.

1. وضع الإجازة Vacation Mode: 

يعمل تطبيق واتساب على خاصية تسمى وضع الإجازة Vacation Mode، لتفعيل الدردشات المؤرشفة على الوضع الصامت وعدم ظهور إشعارات منها، وقد أشارت بعض التقارير خلال الأسابيع الماضية، أن مطورو تطبيق التراسل أوقفوا العمل على تطوير الميزة لصالح ميزة مهمة أخرى، ولكن أكد موقع Wabetainfo، أن واتساب يخطط لطرح الميزة قريبا.

وستقدم ميزة وضع الإجازة لمستخدمي واتساب خيارين، الأول إيقاف الإشعارات تماما من الدردشات المؤرشفة، والثاني إخفاء تلقائي للدردشات غير النشطة التي لم يتم إرسال أو استقبال رسائل منها منذ فترة طويلة.

3. ميزة التخزين الجديدة:

يعالج واتساب المشكلة المتعلقة بمساحة التخزين التي يحتلها على الهاتف، حيث ستساعدك الميزة الجديدة على معرفة مقدار الذاكرة التي يشغلها التطبيق على هاتفك، ومساحة كل الملفات الخاصة بمحتويات واتساب مثل الصور ومقاطع الفيديو لتتمكن من حذف المحتوي الذي لم تعد بحاجة إلية.

4. الأجهزة المتصلة:

يقترب واتساب من كسر أحد أكبر قيوده والتي تمنع مستخدميه من استخدام حساب واحد على اكثر من جهاز، وستتيح شركة فيسبوك المالكة للخدمة إمكانية تشغيل التطبيق عبر أجهزة متعددة في وقت واحد، فوفقا لـ WABetaInfo، فإن المنصة بدأت في اختبار ميزة تسمى الأجهزة المتصلة، وتتميز الوظيفة الجديدة من واتساب بإتاحة الوصول إلى الدردشات في وقت واحد دون الاعتماد على ما إذا كان الهاتف الذكي متصل بالإنترنت.

4. تطبيق iPAD:

يعمل واتساب بجهد منذ فترة لإطلاق تطبيقه المخصص لأجهزة iPad،  والذي يبدو في طريقه عمله شبيه بإصدار سطح المكتب، والذي سيتيح لمستخدمي أجهزة آبل إجراء مكالمات فيديو أو تلقيها من جهاز كمبيوتر، ولكن ستحتاج أيضًا إلى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا من هاتفك الذكي بشكل دوري للتأكد من استمرار تسجيل الدخول والقدرة على إرسال الرسائل أو تلقيها.

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