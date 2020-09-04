في تحديث أندرويد الأخير .. واتساب يقدم ميزات جديدة في الطريق إليك

يعمل تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp ، على اختبار وتقديم الكثير من الميزات المثيرة للاهتمام، حيث أعادت الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك، خاصية تمكن الأشخاص من تفعيلها وقت الإجازات تسمى "وضع الإجازة Vacation mode ".





هواتف أندرويد ، ميزات أخرى إلى جانب ميزة " وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، يجلب التحديث الأخير لنسخة التجريبية من تطبيق واتساب على، ميزات أخرى إلى جانب ميزة " وضع الإجازة "، حيث تختبر منصة التراسل خاصية أرشفة الدردشات تلقائيا.









ولا تزال جميع الميزات قيد التطوير الآن، ومتاحة حاليا فقط في الإصدار التجريبي من واتساب على نظام التشغيل أندرويد، ولن يتم طرحها بشكل رسمى إلا عندما تكون خالية من الأخطاء.





ووفقا لما ذكره موقع "Wabetainfo "، المتخصص في رصد مزايا تطبيق واتساب، بعد إزالة وضع الإجازة خلال الأسبوعيين الماضيين، بدأ تطبيق التراسل الشهير في اختبار الميزة مرة أخرى ولكن هذه المرة في شكل جديد، حيث سيكون هناك قسم مخصص جديد لوضع الإجازة، والذي يسمح باختيار معايير مختلفة عند تفعيلها، وعند تمكين الميزة الجديدة سيتم نقل الدردشات المؤرشفة إلى أعلى قائمة الدردشات الخاصة بك.





وستسمح ميزة وضع الإجازة، التي يعمل فريق واتساب على تطويرها منذ عام، بتخصيص أرقام معينة لا يتم أرشفة دردشاتهم، وأن تصل رسائلهم من دون أي كتم أو توقف، حيث سيعطي تطبيق التراسل خيارين للمستخدم للتعامل مع محادثاته المؤرشفة، الخيار الأول في حالة التمكين سيسمح للمستخدمين بمعرفة الرسائل من الدردشات المؤرشفة ولكن إذا تم تمكين الخيار الثاني، فسيخفي واتساب الدردشات التي كانت غير نشطة لمدة ستة أشهر.





وعند إلغاء خاصية وضع الإجازة على واتساب سيتمكن المستخدم من رؤية كل الدردشات والرسائل الفائتة عن طريق فتح أيقونة "الرسائل المؤرشفة"، لتجدها مرتبة حسب توقيتها وجهات الاتصال إذا كانت معروفة ومسجلة لدى المستخدم.