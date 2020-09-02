4 إعدادات من واتساب يجب تفعيلها فورا.. إليك الطريقة

فيسبوك ، حيث تحوى محادثات واتساب على العديد من المعلومات والبيانات السرية التي يجب عليك حمايتها من الاختراق. مع تقدم تطبيقات المراسلة، يعد واتساب WhatsApp طريقة آمنة جدًا للتحدث مع أصدقائك عبر الإنترنت، ومع ذلك، هناك الكثير من الطرق الصغيرة التي يمكنك من خلالها حماية نفسك أكثر من قراصنة الإنترنت أثناء استخدام تطبيق التراسل الشهير التابع لشركة، حيث تحوى محادثات واتساب على العديد من المعلومات والبيانات السرية التي يجب عليك حمايتها من الاختراق.











لذا ينبغى عليك تفعيل بعض الإعدادات الضرورية بالتطبيق لحمايتك من هجمات الهاكرز ، بحسب ما ذكرته صحيفة "thesun" البريطانية.

















1. قم بتفعيل المصادقة الثنائية:

تعد ميزة المصادقة الثنائية 2FA، مفيدة للغاية في الإعداد على أي جهاز يحتوي على بيانات شخصية مهمة مثل الصور والرسائل، مما يعني إضافة خطوة أمان إضافية قبل أن تتمكن من الوصول إلى تطبيق أو جهاز، ولتفعيل ميزة المصادقة الثنائية الخاصة بتطبيق واتساب اتبع الخطوات التالية:





- افتح تطبيق واتساب على هاتفك.





- اذهب إلى "إعدادات Settings" التطبيق من خلال الضغط على الثلاث النقاط الأفقية أعلى يسار الشاشة.





- من قسم "الحساب"، ثم انقر على "التحقق بخطوتين Two-Step Verification".





- اضغط على خيار "تفعيل Enable"، قم بإدخال رمز مرور مكون من ستة أرقام.





- سيطلب واتساب إدخال رمز مرور PIN مكون من ستة أرقام، ستستخدمها لفتح حسابك في واتساب بشكل أساسي، للتحقق مرة أخرى من هويتك.





- ستساعدك هذه الرموز على حماية حسابك على واتساب، إذا تم اختراق هاتفك أو إذا كان شخصا ما يعرف كلمة المرور لهاتفك.









2. قم بإيقاف تشغيل مؤشرات قراءة الرسائل:

تعد هذه الخطوة مفيدة إذا كنت لا تريد أن يعرف الناس أنك قرأت رسالتهم، ويساعدك إيقاف مؤشرات قراءة الرسائل أنك إذا فتحت رسالة، فلن يرى الشخص الذي أرسلها علامتين القراءة التى تظهر باللون الأزرق للإشارة إلى أنك رأيتها، ولإيقاف إعدادات قراءة الرسائل، قم ببعض الخطوات كالتالي:





- اذهب إلى "إعدادات Settings" تطبيق واتساب، من خلال الثلاث نقاط الرأسية اعلى يسار شاشة التطبيق.





- من خلال قسم "الخصوصية Privacy".





- قم بإيقاف الزر بجوار خيار "مؤشرات قراء الرسائل Read Receipts".





- تذكر أنك لن تكون قادرا على معرفة ما إذا كان الآخرون قد قرأوا رسائلك أم لا.









3. قم بتفعيل قفل الوجه:

يحتوي تطبيق واتساب WhatsApp، على هواتف آيفون على ميزة قفل الوجه Face ID، مما يعني أنه لا يمكنك فتح التطبيق إلا بوجهك الخاص، ولتشغيل ميزة Face ID، اتبع الخطوات التالية:





- اذهب إلى "إعدادات Settings" تطبيق واتساب.





- انقر فوق إعدادات "الخصوصية Privacy"، ثم اضغط قفل الشاشة Screen Lock.





- سترى خيار التبديل "معرف الوجه Require Face ID" يمكنك تشغيله وإيقاف تشغيله.





- ستظهر لك رسالة توضح: "عند التمكين، ستحتاج إلى استخدام Face ID لفتح واتساب، لا يزال بإمكانك الرد على الرسائل من الإشعارات والرد على المكالمات إذا كان التطبيق مغلقا".









4. قم بتأمين رسائلك المشفرة:

يمتلك تطبيق واتساب ميزة تشفير الرسائل من طرف إلى طرف، لذا فإن رسائلك آمنة بالفعل، وهذا يعني أنك والدردشة التي ترسل إليها الرسائل فقط يمكنها رؤية المحادثة بينكم، ومع ذلك، إذا قمت بعمل نسخة احتياطية من الدردشات الخاصة بك على سحابة التخزين مثل جوجل درايف، فلن تكون محمية بنفس الطريقة، ففي بعض الحالات قد تطلب جهات إنفاذ القانون من شركة جوجل Google أو أبل Apple، الوصول إلى الدردشات التي تم نسخها احتياطيًا وهناك فرصة لمعرفة محتواها.









وعلى الجانب الآخر، من الممكن أن تصل قراصنة الإنترنت إلى النسخة الاحتياطية السحابية الخاصة بك من محادثات تطبيق واتساب باستخدام أجهزة وبرامج متقدمة، ولإيقاف تشغيل النسخ الاحتياطي للدردشات واتساب عبر السحابة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:





- انتقل إلى إعدادات Settings، تطبيق واتساب.





- انقر فوق خيار "الدردشات Chats"، ثم "النسخ الاحتياطي للدردشة Chat Backup".





- من الصفحة الجديدة انقر فوق "النسخ الاحتياطي التلقائي Auto Backup" ثم قم بإيقاف تشغيل الميزة.