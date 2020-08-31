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تكنولوجيا

واتسآب يكشف عن ميزات جديدة قريبًا.. مفاجآت بالجملة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:13 م
واتسآب يكشف عن ميزات
واتسآب يكشف عن ميزات جديدة قريبًا.. مفاجآت بالجملة
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قسم التكنولوجيا
يستعد تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتسآب للكشف عن مجموعة من الميزات الجديدة بالجملة فى التحديث القادم، والتى ستجعل تجربة التطبيق أكثر سهولة بالإضافة لمزيد من الميزات لتقديم أفضل تجربة إستخدام ممكنة.

وبحسب موقع تك رادار التقني، تعمل إدارة WhatsApp على إختبار هذه الميزات حاليًا لوصول للشكل النهائى لها و تفادى أى مشكلات مستقبلية، ومن بينها البحث عن الملصقات stickers، والدردشات الملونة.

1- تخزين بيانات أسهل

يعانى معظم مستخدمي تطبيق WhatsApp من مشكلة إستهلاك مساحة تخزين كبيرة من الهاتف بسبب البيانات المرسلة والمستلمة، ويمكنكحذف البيانات الغير مرغوب بها، أما الأخرى تحويلها لملف junk و تحميلها مجددًا.

الأمر الذى يعني توفير مساحة أكثر، كما سيوفر التطبيق وحدة تحكم لمعرفة حجم إستخدام ذاكرة الهاتف من قبل واتسآب بالتفصيل، مثل معرفة المساحة المستغلة من كل دردشة على هاتفك.

2- البحث عن الملصقات stickers

تستطيع الصورة أن تقول ألف كلمة خاصة عندما تكون كرتونية، كما تُعد ملصقات WhatsApp طريقة ممتعة لإضفاء الحيوية على المحادثة مع الأهل و الأصدقاء، والتى تناسب معظم المواقف و المناسبات عندما تنكون سعيد، حزين، غاضب، أو حتى التحية.

وبالتالى تقوم بتخزين اكبر قدر ممكن من الملصقات على هاتفك، و لكي تستخدمها مجددًا سيستغرق الأمر وقتًا طويلًا؛ إلا أنه مع ميزة البحث الجديدة سيكون الوصول للملصق المختار بسهولة مطلقة.

3- وصول أسهل إلى الكاميرا

ينتظر هذه الميزة محبي التصوير و مشاركة اجمل اللحظات ومشاركتها على WhatsApp، ولكن يتطلب ذلك البحث عن زر الكاميرا و الضغط عليه، ثم إلتقاطها.

لذلك تعمل إدارة واتسآب حاليًا على تقديم إختصار خاص بالكاميرا يسهل الوصول فى ثانية واحدة، لتوفير الوقت و إلتقاط الصور أو الحدث فى الوقت المحدد تمامًاً.

4- الدردشات الملونة
يتعرض الكثير منا لإرسال رسائل بالخطأ للآخرين، لذلك لابد من تلوين أو تمييز المحادثات بشتى الطرق من خلال تلوين المحادثات، وبالتالى تحديدها مثل الأهل والأصدقاء والزملاء، كل فئة بلون محدد تختاره أنت لتفادى الوقوع فى الخطأ.

من ناحية أخري لم تكشف إدارة واتسآب عن الميعاد النهائى لطرح هذه الميزات لمستخدميها حول العالم، البالغ عددهم أكثر من 2 مليار شخص.
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