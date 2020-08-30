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تكنولوجيا

هكذا تمنع سرقة محادثاتك .. كيفية حماية حسابك على واتساب من الاختراق

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:46 ص
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
أحدث تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، تغييرا غير مسبوقا، حيث قامت الشركة المملوكة لـ فيسبوك، بتفعيل ميزة التشفير من طرف إلى طرف بشكل افتراضي لجميع المستخدمين الذين يزيز عددهم عن 2 مليار شخصا حول العالم.

ووفقا لما ذكره موقع "wired" البريطاني، يعني هذا التغيير أن لا أحد في فيسبوك قادر على قراءة أو استخراج البيانات من محتوى رسائل واتساب التي يتم تشفيرها، المكان الوحيد  الذي يمكن الوصول إليها منه هو الهاتفان اللذان يعملان كنقاط نهاية في إعداد التشفير، حيث يتم تثبيت التطبيق، لكي يتم فك تشفير التشفير الذي يحمي رسائلك ، يجب أن يتحقق كلا الجهازين من رموز الأمان وتبادلها أثناء نقل الرسائل.


ولكن مع استخدام أكثر من ثلث العالم لتطبيق واتساب، فإن شعبيته لا مثيل لها وقد لا تتمكن من جعل جميع أصدقائك وعائلتك ومجموعاتك أن يقوموا باستخدام تطبيق تراسل أخر، فأذا أردرت حماية رسائل وصورك وملفاتك على واتساب إليك بعض النصائح لجعل واتساب خاصا قدر الإمكان.

1. معرفة البيانات التي يجمعها واتساب عنك:

كسائر تطبيقات الهواتف المحمولة الأخري يجمع عنك واتساب الكثير من المعلومات قد لا تتخيلها، والتي يمكن العثور عليها في سياسة الخصوصية الخاصة بتلك التطبيقات، ولكن بما أن التطبيق جزء من مجموعة فيسبوك فمن الممكن أن يتم دمج هذه المعلومات مع البيانات الأخرى التي تقدمها فيسبوك لمنتجاته الأخرى، ولمعرفة المعلومات التي يجمعها عنك واتساب يمكنك معرفة ذلك من خلال فتح إعدادات التطبيق> ثم انقر على تبويب الحساب> ثم اضغط علي طلب معلومات الحساب> ومن الصفحة الجديدة اضغط على طلب التقرير> وسيتوفر لك التقرير في ما يقرب 3 أيام.

2. قم بإيقاف تشغيل النسخ الاحتياطية السحابية:

يتيح لك تطبيق واتساب الاحتفاظ بنسخة احتياطية من محادثاتك وبياناتك كطريقة سهلة لنقل جميع معلوماتك في حالة امتلاكك لهاتف جديد، حيث تعمل هذه النسخ الاحتياطية  بناءً على نظام التشغيل الذي تستخدمه إذ يتم  تخزين بياناتك على Google Drive أذا كنت من مستخدمي هواتف أندرويد، أو على iCloud إذا كنت من مالكي آيفون، ولكن هناك سبب وجيه للغاية لعدم وجوب نسخ كل شيء احتياطيًا إلى السحابة حيث يتم هناك تشفير تلك البيانات والرسائل التي يتم حفظه بشكل يومي على واتساب.

ولايقاف النسخ الاحتياطي لدردشة واتساب، يمكنك الذهاب إلى تطبيق واتاسب> ثم اضغط على الثلاث نقات الرأسية للوصول إلى قائمة الإعدادات> ثم انقر على الدردشات> ثم مرر لأسفل للوصول إبى نسخ احتياطي للدردشات> من الصفحة الجديدة يمكنك رؤية إعداد النسخ الاحتياطي والبريد اللالكتروني المستخدم للدخول إلى جوجل درايف> انقر على خيار إجراء نسخ احتياطي في جوجل درايف> ثم قم بتحديد الزر بجوار خيار أبدًا ولن يحتفظ واتساب بنسخة احتياطية من دردشاتك على السحابة.

3. قم بتشغيل ميزة المصادقة الثنائية:

يجب استخدام المصادقة الثنائية two-factor authentication لحماية جميع بياناتك وملفاتك على هاتفك، ولحسن الحظ يتيح لك واتساب ميزة التحقق من خطوتين لحماية رسائلك، ويمكنك ذلك من خلال الذهاب إلى إعدادات التطبيق> ثم اضغط على خيار الحساب> وانقر على ميزة التحقق بخطوتين وقم باتباع الخطوات التالية لاضافة رقم سري لحماية بياناتك.

4. منع الأشخاص من رؤية معلوماتك الشخصية:

توجد هجمات إلكترونية ضارة موجهة لتطبيق واتساب المصممة لسرقة معلوماتك الشخصية، والتي يستخدمها الهاكرز فيما بعد لاختراق حسابك، ومن أجل ذلك هناك بعض الخطوات التي يجب أن تتخذها للحدم من الطرق التي يمكن للأشخاص من خلالها التفاعل مع حسابك، يتيح لك واتساب بعذ إعدادات الخصوصية لحماية حسابك.

- لحماية صور الملف الشخصي بواتساب: اذهب إلى الإعدادات ثم الحساب > وانقر على خيار الخصوصية> واضغط على الصورة الشخصية> ومن الصفحة الجديدة اختر جهات اتصالك أو لا أحد> يمكن اتبع نفس الخطوات مع آخر ظهور والحالة وأخر الأخبار.

- تقييد إضافتك إلى مجموعات الدردشة دون إذن: اذهب إلى الإعدادات ثم الحساب> وانقر على خيار الخصوصية>مرر لأسفل للحصول على خيار المجموعات>ومن الصفحة الجديدة يمكنك الاختيار بين ثلاثة خيارات الكل وجهات اتصالي وجهات اتصالي باستثناء.
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