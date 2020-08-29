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تكنولوجيا

لأول مرة.. تحديث واتساب يحمل ميزة مهمة لمستخدمي أندرويد

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:01 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
يستعد تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، لطرح تحديث رئيسي جديد، من شأنه أن يجلب ميزة مهمة من هواتف آيفون iPhone ، إلى جانب أجهزة أندرويد Android.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، كشف خبراء موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد مزايا واتساب التجريبية، عن التفاصيل الأولى حول الميزات الجديدة التي ستأتي إلى تطبيق الدردشة الأكثر شعبية في العالم لهواتف أندرويد، حيث حصل الإصدار التجريبي من واتساب في بداية شهر أغسطس الجاري علي إعداد جديد يسمح لمستخدمي آيفون بتخصيص كل محادثة أو دردشة جماعية بشكل فردي.


وقد سمح التحديث الجديد لمستخدمي واتساب على آيفون بإضافة صورة خلفية مختلفة من اختيارهم بالكامل، لكل محادثة داخل التطبيق.
 
ويتيح حاليا الإصدار الثابت من واتساب لمستخدميه تغيير الخلفية من الخلفية الافتراضية، ولكن أي صورة سوف يختارونها سيتم تطبيقها على كل الدردشات الخاصة بهم على المنصة سواء كانت فردية أو جماعية. 
WhatsApp could be adding new wallpaper options

ويمكن لمستخدمي تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك الاختيار من بين 39 تصميما مختلفا للخلفية، بالإضافة إلى 36 لونا ثابتا أو أي من صورهم الخاصة المخزنة في تطبيق الكاميرا على الجهاز، ولكن أيًا كان الخيار الذي يختاره مستخدم واتساب، سيتم تطبيقه تلقائيا على كل الدردشات.
 
ولحسن الحظ، سيتمكن مستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب مع التحديث الجديد، من اختيار خلفيات محددة للمحادثات الفردية، حتى يتمكنوا من اختيار الصورة التي يفضلونها كخلفية مخصصة لكل محادثة أو صورة جماعية للأصدقاء في الدردشة الجماعية.

وأتاح واتساب هذه الميزة في السابق للنسخة التجريبية من واتساب على أجهزة آيفون، ولكن خدمة التراسل الفوري الأشهر بدأ الآن في اختبار الميزة على الإصدار التجريبي لهواتف أندرويد Android.

وذكر موقع WABetaInfo، في منشور على مدونته أن واتساب كان يعمل على تحسينات جديدة لإعداد خلفية الشاشة في إصدار iOS، وأخيرًا بدأ التطبيق الاجتماعي في العمل على إصدار أندرويد أيضا، وستسمح ميزة الخلفية الجديدة باختيار خلفية مختلفة بناءً على المظهر المستخدم في واتساب.

وسيمنح التحديث الجديد مستخدمي منصة التراسل أيضًا خيارات لضبط سطوع ورق الحائط الخاص بهم بشكل منفصل عن شاشة هواتفهم الذكية، سيضمن هذا الخيار الإضافي أن خلفية مستخدم واتساب لن تتغلب على فقاعات الدردشة الخضراء الصغيرة في التطبيق.
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