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تكنولوجيا

مفاجأة لأصحاب أندرويد.. 5 ميزات جديدة لـ واتساب

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:00 ص
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
يستمر تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، في جلب ميزات جديدة لتحسين تجربة الدردشة لمستخدميه، وعلى غرار العام الماضي، ستقوم شركة فيسبوك المالكة للخدمة هذا العام أيضا بطرح العديد من الميزات الجديدة، والتي يتم اختبارها على تطبيقه التجريبي.

ووفقا لما ذكره موقع "india"، من المتوقع أن يتم إصدار تحديث مستقر لميزات واتساب الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، حيث اكشف موقع WABetainfo، المتخصص في رصد مزايا واتساب، مؤخرا بعض الميزات الجديدة التي يتم اختبارها على التطبيق التجريبي لمستخدمي أندرويد وهي كالتالي:

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1.  رسوم متحركة جديدة:

قدم واتساب مؤخرا، نوعا جديدا من الرسوم المتحركة لملصقات الرسوم المتحرة الخاصة بمنصته، حيث سيتم تشغيل ملصق الرسوم المتحركة في حلقة لمة 8 مرات، بينما ستحصل الملصقات المتحركة الطويلة على أوقات تكرار أقصر، بينما يختبر واتساب حاليا في التحديث القدم تحسين يزة الملصقات المتحركة.

2. نغمة رنين جديدة للمكالمات الجماعية:

بحسب تقارير موقع Wabetainfo، فإن واتساب يخطط لإضافة نغمة رنين جديدة ومختلفة للمكالمات الجماعية لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد، لتختلف  عن نغمة رنين المكالمات الفردية والتي لم تقم الشركة بإجراء أي تغيير لها منذ أطلاقها.

3. تحسين واجهة المستخدم للمكالمات:

تحديث آخر مهم يعمل عليه تطبيق التراسل الفوري، وهو تحسين واجهة المستخدم للمكالمات الصوتية، حيث سيتم نقل جميع الأزرار إلى أسفل الشاشة، وسيبدأ واتساب في عرض اختصارات الكاميرا لمستخدميه قريبا، والتي تم استبدالها برموز غرف الدردشة.

4. البحث المتقدم: 

يختبر تطبيق التراسل الشهير ميزة جديدة ستتيح لمستخدمي أندرويد البحث بسرعة عن نوع معين من الرسائل مثل الرسائل النصية أو الصور أو الفيديو أو GIF أو الرسائل الصوتية أو المستندات في محادثات واتساب الفردية أو الدردشات الجماعية، وهي ميزة يعمل عليها واتساب لمحاربة المعلومات المضللة على منصته.

5. دعم الأجهزة المتعددة:

يعمل واتساب على اختبار التحديث الأهم في تاريخ المنصة، حيث ستتيح ميزة الأجهزة المترابطة لمستخدمي أندرويد استخدام حساب واتساب واحد على أكثر من جهاز واحد في نفس الوقت دون الحاجة إلى تسجيل الخروج من الجهاز الأول، أو البقاء على اتصال بالإنترنت بنسخة الهاتف كما هو حاليا.
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