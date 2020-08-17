AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

قريبا.. هواوي تخرج عن سيطرة جوجل بـ Harmony OS

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:01 ص
نظام Harmony
نظام Harmony
Advertisements
شيماء عبد المنعم
كشفت مصادر أن شركة هواوي الصينية تخطط لإطلاق أول هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل التابع لها Harmony OS، خلال الفترة القادمة.

ووفقا لما ذكره موقع "gizchina"، منذ أن أعلنت عملاق التكنولوجيا الصينية، أنها تعتزم إطلاق نظام تشغيل خاص بها لاسيما بعد الحظر المفروض عليها من الولايات المتحدة مما يمنعها من استخدام نظام التشغيل التابع لجوجل المعروف بأندرويد، لم تتخل هواوي عن تطوير تطوير الهواتف الذكية القائمة على نظام Harmony.


ويرجع أحد الأسباب الرئيسية في تأخير هواوي إطلاق هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل الجديد Harmony، هو أن النظام البيئي يدعم عددًا أقل من التطبيقات. 

وقد كشف Yu Chengdong الرئيس التنفذي لشركة هواوي في مؤتمر China Informatization للعام 2020 الذي انطلق في الصين في 7 من أغسطس الجاري، عن خطط الشركة القادمة لدعم إصدارات الشركة من الساعات الذكية بنظام Harmony OS، كما ستتوسع الشركة لإضافة نظام التشغيل إلى الأجهزة بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، إلى جانب الهواتف الذكية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، على أن نظام HMS البيتي حقق نموا سريعا خلال الفترة الماضية، ويحتل حاليًا المرتبة الثانية بعد Android و iOS، حيث يحتل المرتبة الأولى بين الثلاثة الأوائل في العالم. 

ومع التطور المستمر ، من المتوقع أن تصبح خدمات HMS من هواوي النظام البيئي الأكثر شعبية في السوق العالمية في المستقبل، علاوة على ذلك، فإن سوق التطبيقات AppGallery، المدمج في النظام البيئي ، هو ثالث أكبر متجر تطبيقات في العالم بعد آب ستور App Store التابع لآبل وجوجل بلاي المملوك لجوجل Play Store.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا: 7 تطبيقات وألعاب لـ آيفون مجانا.. كلب آلي بسعر خيالي.. HTC تعلن عن هاتفي U20 وDesire 20 Pro

Google Play يختبر ميزة تجربة التطبيقات والألعاب المدفوعة قبل تحميلها

أرغب في عمل توكيل.. وزارة العدل تطلق تطبيق خدمات الشهر العقاري عبر الهواتف الذكية

هواوى تكشف عن هاتف Huawei Mate V القابل للطي

العدل تتوسع في تفعيل خدمات الشهر العقاري.. لتطبيق "أرغب في عمل توكيل"

لفترة محدودة.. احصل على هذه التطبيقات لهواتف آيفون مجانا

ترشيحاتنا

خبير أوبئة يحدد شروط عودة المدارس في ظل جائحة كورونا

قتلته لسرقة المجوهرات.. سورية تطعن خطيبها ومفاجئة كانت بانتظارها

80 %من قرى الساحل الشمالي ينطبق عليها قانون التصالح.. رئيس غرفة التطوير العقاري يكشف التفاصيل

الأهلي يوجه الشكر لشريف إكرامي وينهي علاقته مع فريق الكرة

لماذا طالب مرشح الرئاسة الأمريكي بإسقاط أردوغان.. وكيف ردت أنقرة والمعارضة التركية؟

رئيس قناة الأهلي السابق: تعامل رمضان صبحي مع الأهلي غير احترافي

AdvertisementS

بعد رحيل شريف إكرامي عن الأهلي رسميا.. تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة ستحزن جماهير النادي الأهلي.. فيديو

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

رد فعل غريب من إكرامي بعد طرد ابنه من الأهلي

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين

أول رد فعل من شريف إكرامي بعد قرار إنهاء علاقته مع الأهلي

تفاصيل المكالمة التى أنهت علاقة شريف إكرامي بالأهلى.. فيديو

حدث في الإسكندرية.. خناقة بين أهالي القشيري والسيالة بسبب كلب تنتهي بذبح شاب وقطع يده.. وشقيقة الضحية تروي تفاصيل الجريمة

محاولة اغتيال لولي العهد وأنباء عن عزل شقيق الملك.. ماذا يحدث في المغرب؟

طبيب مصري يتعرض للضرب المبرح على يد كويتي وسعودي

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة عن تعاقده مع مدرب برشلونة الحالي لتدريب هذا النادي المصري.. فيديو

10 جنيهات.. كامل الوزير يكشف أسعار تذاكر المترو الجديدة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين

بعد إثارته للجدل.. هاني الناظر يكشف حقيقة استخدام الحشيش لفرد الشعر

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم