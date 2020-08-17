قريبا.. هواوي تخرج عن سيطرة جوجل بـ Harmony OS

Harmony OS ، خلال الفترة القادمة. كشفت مصادر أن شركة هواوي الصينية تخطط لإطلاق أول هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل التابع لها، خلال الفترة القادمة.





ووفقا لما ذكره موقع "gizchina"، منذ أن أعلنت عملاق التكنولوجيا الصينية، أنها تعتزم إطلاق نظام تشغيل خاص بها لاسيما بعد الحظر المفروض عليها من الولايات المتحدة مما يمنعها من استخدام نظام التشغيل التابع لجوجل المعروف بأندرويد، لم تتخل هواوي عن تطوير تطوير الهواتف الذكية القائمة على نظام Harmony.









ويرجع أحد الأسباب الرئيسية في تأخير هواوي إطلاق هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل الجديد Harmony، هو أن النظام البيئي يدعم عددًا أقل من التطبيقات.





وقد كشف Yu Chengdong الرئيس التنفذي لشركة هواوي في مؤتمر China Informatization للعام 2020 الذي انطلق في الصين في 7 من أغسطس الجاري، عن خطط الشركة القادمة لدعم إصدارات الشركة من الساعات الذكية بنظام Harmony OS، كما ستتوسع الشركة لإضافة نظام التشغيل إلى الأجهزة بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، إلى جانب الهواتف الذكية.





وأكد الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، على أن نظام HMS البيتي حقق نموا سريعا خلال الفترة الماضية، ويحتل حاليًا المرتبة الثانية بعد Android و iOS، حيث يحتل المرتبة الأولى بين الثلاثة الأوائل في العالم.





ومع التطور المستمر ، من المتوقع أن تصبح خدمات HMS من هواوي النظام البيئي الأكثر شعبية في السوق العالمية في المستقبل، علاوة على ذلك، فإن سوق التطبيقات AppGallery، المدمج في النظام البيئي ، هو ثالث أكبر متجر تطبيقات في العالم بعد آب ستور App Store التابع لآبل وجوجل بلاي المملوك لجوجل Play Store.