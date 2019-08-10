أسرع وأكثر أمانا من أندرويد .. هواوي تكشف عن نظام التشغيل الجديد Harmony OS رسميًا

كشفت شركة هواوي الصينية رسميا عن نظام تشغيلها الجديد والبديل للأندرويد، HarmonyOS، خلال مؤتمر مطوري "هواوي"، حيث فاجأ الرئيس التنفيذي لمجموعة المستهلك في الشركة ريتشارد يو الجمهور بكشف النقاب عن النظام الجديد.





ويقول ريتشارد يو إن النظام الجديد أسرع وأكثر أمانا من أندرويد، ومع ذلك يستهدف البرنامج في المقام الأول منتجات IoT (مثل الشاشات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء ومكبرات الصوت الذكية والأجهزة داخل السيارة) بدلًا من الهواتف الذكية.





وأوضح يو أنه عندما يتعذر على شركة هواوي الوصول إلى نظام أندرويد الخاص بشركة جوجل الأمريكية، يمكن للشركة نشر HarmonyOS في أي وقت، وحتى ذلك الحين، سوف تستمر هواوي في دعم أندرويد.





والنظام الجديد قائم على تصميم microkernel الذي يجعله قابل للاستخدام على أنواع متعددة من الأجهزة في وقت واحد، وفقا لموقع "‘مجادجيت" التقني.





وبالإضافة إلى كونه نظامًا خفيف الوزن، تقول هواوي إن HarmonyOS ستقدم بعض التحسينات في الأداء، كما تدعي هواوي أن أداء IPC الخاص بـ HarmonyOS هو خمسة أضعاف أداء Google Fuchsia وثلاثة أضعاف أداء QNX.





وفقًا ليو، تعمل HarmonyOS منذ عام 2017 ، وستستهدف النسخة التي كشف عنها هواوي مؤخرا مبدئيًا منتجات العرض الذكية، مثل Huawei Vision التي من المقرر إطلاقها لاحقا هذا العام.





يذكر أن قرار هواوي بالإعلان عن نظام تشغيلها الجديد Harmony OS قد جاء بعد أشهر من إدراج الشركة الصينية في قائمة الولايات المتحدة السوداء ، والتي بموجبها تم منع الشركات الأمريكية من بيع التكنولوجيا والبرامج إلى هواوي ما لم تحصل على ترخيص بذلك.





ومنع هذا الحظر شركات مثل جوجل من تزويد أجهزة هواتف هواوي الجديدة بإصدارها من نظام Android OS.



