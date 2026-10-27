500 مليون جنيه لدعم الابتكار.. جامعة الإسكندرية تتحرك لتحويل الأبحاث إلى مشروعات

أشاد مجلس جامعة الإسكندرية بما مثله «منتدى مصر 2026» من منصة وطنية للحوار وتكامل الرؤى بشأن قضايا التنمية ومستقبل الدولة المصرية، مثمنين تنوع محاوره وثراء مناقشاته التي تناولت عددًا من الملفات الحيوية المرتبطة باحتياجات المواطنين وتطلعاتهم، إلى جانب القضايا الاقتصادية والتنموية.

وأكد المجلس، في اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أهمية ما اتاحه المنتدى من فرص لتبادل الخبرات وطرح الرؤى بين المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف فئات المجتمع، بما يدعم صياغة حلول عملية للتحديات الراهنة، ويعزز جهود بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشاد رئيس الجامعة بما حققته الدولة المصرية من إنجازات في مختلف القطاعات يمثل مصدر اعتزاز وفخر، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحولات جيوسياسية متسارعة وتحديات متشابكة.. مشدداً على أهمية مواصلة العمل للحفاظ على المكتسبات الوطنية ودعم مسيرة البناء والتنمية.

وأشار إلى ما تحققه جامعة الإسكندرية من إنجازات في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، وما تشهده من تطور في حضورها الأكاديمي الدولي، بما يعكس دورها في دعم جهود التنمية الوطنية وتعزيز مكانة مصر العلمية والحضارية.

وهنّأ المجلس كلية الزراعة على ما حققه المركز الخدمي التعليمي لسلسلة قيمة الطماطم، حيث استعرض المجلس منتجات المركز المختلفة في نموذج يعكس جهود الكلية في توظيف الإمكانات العلمية والبحثية للجامعة في تطوير المنتجات الزراعية وتعزيز التصنيع الغذائي، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي واحتياجات القطاعات الإنتاجية، كما أكد رئيس الجامعة أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الصناعية، بما يدعم الابتكار، ويسهم في تحقيق قيمة اقتصادية مضافة، ويعزز دور الجامعة في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأحيط المجلس علمًا بإطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبادرة «دولة الابتكار»، بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه، بهدف دعم الابتكار وتحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ. وفي هذا السياق، دعا رئيس الجامعة عمداء الكليات إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب والباحثين، وتشجيعهم على تقديم أفكار ومشروعات مبتكرة قابلة للتطبيق، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات المجتمعية ودعم التنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس الجامعة أهمية دعم المواهب الطلابية ورعاية المتميزين في مختلف المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية، وتوفير البيئة المحفزة لتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، بما يسهم في بناء شخصية جامعية متكاملة.

كما أكد ضرورة التيسير على الطلاب المشاركين في البطولات والمسابقات الرسمية، من خلال رفع الغياب خلال أيام المشاركة وفقًا للضوابط المنظمة، إلى جانب إتاحة خصومات على المصروفات الدراسية للطلاب المستحقين من المتميزين والمشاركين في الأنشطة والبطولات المحلية الدولية، وفقًا للقواعد المعتمدة، بما يعزز ثقافة التميز والإبداع، ويحقق التوازن بين التفوق الأكاديمي والإنجاز في مختلف المجالات، ويرسخ حضور الجامعة المشرف في المحافل المحلية والدولية.

وشدد المجلس على أهمية تعزيز التواصل المباشر والمستمر مع الطلاب، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم، والعمل على التعامل معها بفاعلية، بما يسهم في توفير بيئة جامعية إيجابية ومحفزة على التعلم والإبداع، ويعزز الثقة المتبادلة والانتماء للجامعة.

وأشار إلى أهمية تكثيف جهود التوعية بالاستخدام الرشيد والمسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي، وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحقق من المعلومات قبل تداولها، والتصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، بما يعزز الوعي المجتمعي والمسؤولية لدى الطلاب.

واستعرض المجلس ما حققته جامعة الإسكندرية من نتائج إيجابية في عدد من التصنيفات الدولية، بما يعكس تطور أدائها الأكاديمي والبحثي وتميز إنتاجها العلمي وتنامي حضورها على الساحة الدولية. وأكد مواصلة العمل على تعزيز تنافسية الجامعة ومكانتها العالمية من خلال دعم البحث العلمي والنشر الدولي، والارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتوسيع الشراكات والتعاون الأكاديمي مع الجامعات والمؤسسات البحثية المرموقة.

وثمّن المجلس الندوات والفعاليات التوعوية التي نظمتها كليات الجامعة المختلفة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيدًا بدورها في تعريف الأجيال الجديدة ببطولات القوات المسلحة المصرية وتضحيات أبطالها في سبيل استعادة الأرض وصون كرامة الوطن، وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني، وتعزيز الوعي بتاريخ مصر وما سطره أبناؤها من ملاحم بطولية خالدة، وأكد المجلس أهمية مواصلة تنظيم الفعاليات التي تنمي الوعي الوطني لدى الطلاب، وتعمق إدراكهم لتاريخ وطنهم ومسيرة كفاحه، وترسخ لديهم قيم المسؤولية والانتماء.

ووافق المجلس على ترقية 28 عضو هيئة تدريس، منهم 15 إلى وظيفة أستاذ و13 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 19 مدرسًا، ومنح 66 درجة دكتوراه و191 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.