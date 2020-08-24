3 ميزات من واتسآب لحفظ جهدك وتوفير وقتك

يستهلك تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، واتسآب ، WhatsApp الكثير من الوقت في ارسال واستقبال الرسائل، ويسبب استخدام واتسآب في بعض الأحيان مشكلة كبيرة للمستخدمين خاصة أثناء العمل، لسبب تضييعه للكثير من الوقت.





وأحيانا ما يبحث المستخدمون داخل واتسآب على معلومات مهمة خاصة بهم، وسط الآلاف من الرسائل، مما يستهلك أوقاتهم في مواقف لا تحتمل تضييع الكثير من الوقت، وذكر موقع Guiding Tech أبرز 3 ميزات في واتسآب تحفظ للمستخدمين اوقاتهم وتوفر عليهم الكثير من الوقت الضائع.









1- تخصيص محادثة لأحد الأشخاص على الشاشة الرئيسية لهاتفك





وتعتبر هذه الميزة أساسا مخصصة لأكثر أشخاص تقوم بالتحدث إليهم في معظم الأوقات، وهى متاحة لهواتف أندرويد بشكل أسهل، حيث تمكنك من إنشاء اختصارات للمحادثات على شاشتك الرئيسية خاصة إذا كان هناك أشخاص معينة تتحدث معهم كثيرًا





وعليك الضغط مع الاستمرار على الدردشة التى تريد تخصيصها، والتي ستختارها وستظهر علامة تبويب، حدد خيار Add Shortcut Short أو اختصار محادثة وستظهر الدردشة المعنية كصورة ملف تعريف الشخص على الشاشة الرئيسية لهاتفك المحمول.

2- حفظ الرسائل المهمة في واتسآب واسترجاعها في أى وقت





ولتفعيل هذه الخاصية :

- إذا أرسل أحد الأشخاص رسالة وترى أنها مهمة، قم بالضغط على الرسالة ضغطة مطولة.

- ستظهر لك في أعلى الشاشة بعض العلامات منها علامة النجمة، قم بالضغط عليها.

- قم بالخروج من جهة الاتصال، إلى الشاشة الرئيسية واضغط على القائمة الموجودة في أعلى يمين الشاشة.

- قم بالضغط على starred messages أو الرسائل التى تم تمييزها بنجمة واختر الرسالة التى تريدها فى أى وقت دون البحث في الكم الهائل من الرسائل .





3- الاتصال بدون رقم الهاتف باستخدام QR





وتسمح الميزة للمستخدمين بالقيام بالتواصل مع أى شخص على واتسآب بدون تسجيل رقم هاتفه على تطبيق واتسآب، كما تسمح بمشاركة البيانات ومعلومات الإتصال الخاصة بالمستخدمين بكل سهولة من خلال QR ، وتستخدم لتسهيل إجراء الاتصالات ومشاركة الرسائل عند عدم تسجيل أرقام هواتف الأشخاص على واتسآب، وهو الأمر الذى كان يعتبرعائقا أثناء بعض المواقف الحرجة والضرورية.





ويستطيع المستخدمون القيام بتفعيل رمز الباركود أو QR من خلال قائمة الإعدادات، والوصول السريع إلى من يريد التواصل معهم على واتسآب دون القيام بتسجيل أرقام الهواتف.







