منها رسائل التدمير الذاتي.. ميزات خارقة طرحها واتساب وأخرى منتظرة

يعمل تطبيق المراسلة الفورية الشهر واتساب " WhatsApp "، على إضافة العديد من الميزات الجديدة والمطورة إلى منصته، لجلب المزيد من الميزات الجديدة من أجل رضاء مستخدميه، ومن بين العديد من الميزات التي يختبرها واتساب المملوك لشركة فيسبوك لفترات طويلة لتحسين أدائها مع إصداراته المختلفة، يطلق العديد من المميزات الرائعة لتوفير تجربة دردشة أسهل وأمتع للمستخدمين.





وفيما يلي نستعرض أبرز الميزات التي أطلقتها مؤخرا واتساب وأخرى منتظرة لمستخدمي إصدارته الثلاثة:









1. دعم أجهزة متعددة:

يختبر واتسآب ميزة جديدة تدعم العمل على أكثر من جهاز في وقت واحد، ويطلق عليها اسم "الأجهزة المرتبطة"، والتي تتيح لمستخدمي الخدمة تشغيل حساب واتساب واحد على أجهزة متعددة، والتي ستسمح بتسجيل دخول حساب واتساب واحد على أربعة أجهزة مختلفة، هذا يعني أنه يمكنك استخدام واتساب على جهاز الكمبيوتر والهاتف الذكي في نفس الوقت دون الحاجة إلى البقاء متصلا بالإنترنت لتشغيل حسابك على سطح المكتب مع مزامنة الدردشات عبر جميع الأجهزة.





2. ميزة غرف الدردشة:





أتاح واتساب مؤخرًا إمكانية الدردشة بالفيديو مع ما يصل إلى 50 شخصا لمستخدمي نسخته المخصصة لمتصفح الويب، حيث تم دمج WhatsApp web، مع ميزة غرف الدردشة Messenger Rooms، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية إجراء مكالمات فيديو مع ما يصل إلى 50 شخص، حيث يمكن للمستخدم إنشاء غرفة جديدة أو الانضمام إلى دعوة مباشرة من WhatsApp Web.





3. كتم الدردشة:





يعمل تطبيق واتساب على ميزة جديدة تخلص مستخدميه من الإزعاج نهائيا، حيث تعمل هذه الميزة على إضافة خاصية كتم الدردشة للأبد للمحادثات الجماعية، وباستخدام هذا الخيار، ستتمكن من تجاهل الإشعارات المزعجة لجروبات واتساب.





4. ميزة رموز الاستجابة السريعة QR:





لتسهيل إضافة جهات الاتصال دون الحاجة إلى حفظ أرقام الهاتف إلى جهازك، أضاف تطبيق واتساب ميزة رمز الاستجابة السريعة QR، والتي تتيح لك إضافة شخص جديد يملك حساب على واتساب إلى قائمة جهات اتصالك على التطبيق، من خلال مسح رمز QR الخاص بهم.





5. الملصقات المتحركة:





لجعل الدردشات أكثر متعة وتسلية أضاف واتساب ميزة الملصقات المتحركة التي طال إنتظارها، وتتوفر الملصقات المتحركة على نظامي التشغيل أندرويد Android و iOS وستتوفر لاحقا لإصدار سطح المكتب، وقد أضافها التطبيق وطرح واتساب أربع مجموعات متاحة للتنزيل في الوقت الحالي وهم: Chummy Chum Chums و Rico’s Sweet Life و Bright Days و Moody Foodies، وهي تعدد مجموعة مماثلة للملصقات المتوفرة على تطبيق فيسبوك ماسنجر.





6. ميزة الوضع الداكن:





تتوسع شركة واتساب في إضافة الميزة الأكثر شعبية لنسختي واتساب المخصصة للويب ولسطح المكتب Dark Mode، حيث طرح تطبيق ميزة الوضع الداكن على إصدار سطح المكتب خلال الأسابيع الماضية، بعد أن إطلاقها في أوائل العام الجاري لنسخة الهواتف المحمولة.





7. تحسينات على مكالمات الفيديو الجماعية:





مع وجود ما يصل إلى 8 أشخاص في مكالمة فيديو ، أصبح من السهل التركيز على من تريد من خلال السماح لك بالضغط مع الاستمرار لتكبير الفيديو الخاص بالمشارك إلى وضع ملء الشاشة، إلى جانب إضافة رمز مكالمات الفيديو في زر مشاركة التطبيق لتسهيل إجراء مكالمات الفيديوز





8. رسائل التدمير الذاتي Self-destructing messages:





ما زال واتساب يطور ميزة التدمير الذاتي للرسائل Self-destructing messages، والتي أشارت إليها بعض التقارير في عام 2019، عن طرحها خلال العام الجاري، والتي تعد خاصية مشابهة لمنافسيها Snapchat و Telegram، وقد قدم واتساب ميزة ملائمة لفترة قصيرة، تسمح للمستخدمين بحذف رسالة قاموا بأرسالها للجميع، ومع ذلك لا يزال بإمكان المستخدمين معرفة ما إذا قام المرسل بحذف رسالة ما في المحادثة، ووفقًا للشائعات سيسمح واتساب للمستخدمين بضبط رسائل التدمير الذاتي بعد فترة زمنية محددة، بالإضافة إلى تمكن المستخدمين من تعيين فترات زمنية لرسائل التدمير الذاتي في غضون 5 ثوانٍ وساعة واحدة، وهذه الميزة ستكون متاحة فقط في المحادثات المجموعة.