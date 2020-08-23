من بينها نغمة رنين جديدة.. واتساب يطرح ميزات جديدة لهواتف أندرويد

بدأت منصة التراصل الاجتماعي واتساب WhatsApp ، في طرح أحدث إصدار تجريبي لنظام التشغيل أندرويد Android، والذي يحمل رقم التحديث 2.20.198.11، لمستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق على هواتف أندرويد.





أندرويد ، والمتوفرة للتنزيل حاليا من خلال متجر جوجل بلاي ووفقا لما ذكره موقع "timesnownews"، تتضمن التغييرات الرئيسية لتحديث الإصدار التجريبي من نسخة التطبيق على نظام التشغيل، والمتوفرة للتنزيل حاليا من خلال متجر جوجل بلاي Google Play ، نغمة رنين جديدة متاحة للمكالمات الجماعية.









ويمكن لمستخدمي تطبيق التراسل الفوري على هواتف أندرويد الاستمتاع بنغمة رنين جديدة عند تلقي مكالمة جماعية على واتساب، حيث يتيح التطبيق تشغيل نغمة رنين جديدة تسمى loop.





وبحسب ما ذكره موقع "WABetaInfo "، المتخصص في رصد المزايا التجريبية بتطبيق واتساب، يتضم التحديث الجديد للنسخة التجريبيبة الخاصة بهواتف أندرويد تحديثا جديدا آخر خاص بميزة ملصقات الرسوم المتحركة.





وكما يعمل تطبيق التراسل الفوري المملوك لشركة فيسبوك، على تحسين واجهة المستخدم الخاصة بالمكالمات، حيث يخطط لنقل جميع الأزرار إلى أسفل الشاشة، ولكنها ميزة قيد الاختبار حاليا.



