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تكنولوجيا

من بينها نغمة رنين جديدة.. واتساب يطرح ميزات جديدة لهواتف أندرويد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:01 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
بدأت منصة التراصل الاجتماعي واتساب WhatsApp، في طرح أحدث إصدار تجريبي لنظام التشغيل أندرويد Android، والذي يحمل رقم التحديث 2.20.198.11، لمستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق على هواتف أندرويد.

ووفقا لما ذكره موقع "timesnownews"، تتضمن التغييرات الرئيسية لتحديث الإصدار التجريبي من نسخة التطبيق على نظام التشغيل أندرويد، والمتوفرة للتنزيل حاليا من خلال متجر جوجل بلاي Google Play، نغمة رنين جديدة متاحة للمكالمات الجماعية.


ويمكن لمستخدمي تطبيق التراسل الفوري على هواتف أندرويد الاستمتاع بنغمة رنين جديدة عند تلقي مكالمة جماعية على واتساب، حيث يتيح التطبيق تشغيل نغمة رنين جديدة تسمى loop.

وبحسب ما ذكره موقع "WABetaInfo "، المتخصص في رصد المزايا التجريبية بتطبيق واتساب، يتضم التحديث الجديد للنسخة التجريبيبة الخاصة بهواتف أندرويد تحديثا جديدا آخر خاص بميزة ملصقات الرسوم المتحركة.

وكما يعمل تطبيق التراسل الفوري المملوك لشركة فيسبوك، على تحسين واجهة المستخدم الخاصة بالمكالمات، حيث يخطط لنقل جميع الأزرار إلى أسفل الشاشة، ولكنها ميزة قيد الاختبار حاليا.

جدير بالذكر أن خدمة واتساب تعتزم إعادة احياء ميزة قديمة ولكنها مفيدة خاصة بالصور، حيث يعيد مطورو واتساب إضافة ميزة مشاركة الصور بشكل أسرع، حيث يظهر رمزان عند إنشاء رسالة داخل التطبيق على يمين مربع النص، أحدهما لفتح الكاميرا الخاصة بهاتفك، والآخر لإرفاق الصور من المعرض إلى جانب إيقونات أخرى مثل إرسال بطاقات جهات الاتصال وملفات الموسيقي والمستندات ومشاركة موقعك.
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