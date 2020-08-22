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تكنولوجيا

احترس.. تطبيق واتس آب يسرق منك باقة الإنترنت

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:01 ص
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
يحفظ تطبيق المراسلات الفورية الشهيرة واتس آب WhatsApp، بشكل تلقائي الصور ومقاطع الفيديو بمعرض الصور على هاتفك، ونظرا لاعتماد الكبير على تطبيق التراسل في حياتنا اليومية نستقبل العديد من ملفات الوسائط التي من الممكن أن تتسبب في استهلاك باقة الإنترنت الخاصة بك خاصة إذا كنت تستخدم بينات الجوال.

ومع وجود العديد من المحادثات والدردشات الجماعية ، قد يستنزف المحتوي الخاص بها باقتك المحدودة، وبينما يستخدم تطبيق المملوك لشركة فيسبوك، أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، فأن واتساب يقدم العديد الميزات التى تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم للخدمة.


وفيما يلي نستعرض إليك كيفية معرفة كمية البيانات الجوال التى يستهلكها واتساب، وطريقة إيقاف تحميل رسائل الوسائط تلقائيا على واتساب لتوفير باقة بيانات الجوال الخاصة بك، إلى جانب إخلاء بعض المساحة التخزينية على الهاتف:

- كيفية معرفة كمية البيانات الجوال التى يستهلكها واتساب فقط:


1. اذهب إلى إعدادات Settings تطبيق واتساب.

2. اضغط على خيار  Data and storage استخدام البيانات والتخزين.

3. انقر على خيار Network usage  أو استخدام الشبكة، وستجد استخدام البيانات المتعلقة بـ Google Drive ومكالمات واتساب وتحديثات الحالة والرسائل والاستخدام العام للتطبيق، والميجابايت التي تستهلكها.

1. افتح تطبيق واتساب WhatsApp، على هاتفك الذكي.

2. اضغط على الثلاث نقاط الرأسية للوصول إلى الإعدادات "Settings".

3. من الإعدادات انقر على خيار استخدام البيانات والتخزين Data and Storage Usage.

4. ستظهر لك قائمة جديدة، أسفل تبويب التنزيل التلقائي للوسائط، اضغط على خيار أثناء استخدام بيانات المحمول.

5. من القائمة المنبقة يمكنك الاختيار بين الصور Photos، أو المقاطع الصوتية Audio، أومقاطع الفيديو Videos، والمستندات Documents

6. قم بتحديد الخيار الذي تريده واضغط تم.
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