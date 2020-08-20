بخطوات بسيطة.. كيف تخفي صورك وحالتك على واتساب عن الغرباء؟

يمتلك مئات الملايين من الأشخاص تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp على هواتفهم الذكية، لأنه أصبح تطبيق المراسلة الأكثر استخداما لـ 2 مليار شخص حول العالم، ولكن عند تثبيت التطبيق لأول مرة يقوم التطبيق تلقائيا بجعل جميع بياناتك متاحة للعامة ما لم تقم بضبط إعدادات الخصوصية الخاصة بحسابك فسيظل يراه الجميع.









ووفقا لما ذكره موقع "timesnownews"، يمكنك التحكم بمن يمكنه رؤية تحديثات حالتك وصورة ملفك الشخصي إلى جانب قصصك على تطبيق التراسل الأشهر واتساب ، حيث تعد مشاركة البيانات المحددة أحد أهم إعدادات الخصوصية التي يقدمها واتساب سواء للمحادثات الفردية أو الجماعية.

















وتتيح لك حالة أو قصص واتساب، مشاركة تحديثات النصوص والصور والفيديوهات و مقاطع GIF ، والتي تراها جهات اتصالك بالخدمة قبل أن تختفي بعد 24 ساعة، ومن أجل إرسال واستقبال تحديثات الحالة من جهات الاتصال الخاصة بك وإليها، يجب أن يكون لديك أنت وجهات اتصال أرقام هواتف لحسابك على واتساب.









وسوف يري كل من يملك رقم هاتف الحالات التي تقوم بنشرها على تطبيق واتساب، ولكن إذا كنت ترغب ببعض الخصوصية ولا تريد كل جهات اتصالك رؤية صورك ومنشوراتك على واتساب، فيما يلي نستعرض إليك الطريقة التي يمكن أن تحمي بها بياناتك وصورك التي تقوم بمشاركتها عبر واتساب لجهات اتصالك:









1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك المحمول، ثم اذهب إلى إعدادات الحساب Settings.









2. اضغط على خيار الحساب Account، ثم اختر الخصوصية Privacy.









3. من قائمة الخصوصية، سترى بعض العناصر التي يمكنك التحكم بها حتي تظهر بياناتك وصورك على واتساب لأشخاص محددين ضمن جهات اتصالك، من بينها آخر ظهور وصورة الملف الشخصي ، حول ، المجموعات والحالة.









4. قم بفتح كل خيار من الخيارات السابقة في تبويب الخصوصية، لتمكين أشخاص محددين من رؤية بياناتك.









5. تحتوي إعدادات المجموعات والحالة على إعداد إضافي، وهو "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء"، والذي يمكنك من خلاله تخصيص أشخاص من اختيارك من بين جهات اتصالك على واتساب والمحفوظة على هاتفك، فقط يمكنهم رؤية حالتك أو إضافتك إلى مجموعة جديدة.









6. قم بالضغط على خيار "Just Share With"، وحدد جهات الاتصال التي تريدها أن ترى حالتك وصورك التي تقوم بنشرها على قصص واتساب.