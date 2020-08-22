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تكنولوجيا

محددة بمدة معينة.. طريقة حذف رسائل واتساب قبل قراءتها

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:02 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
أتاح تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، ميزة  خارقة تتيح لمستخدمي المنصة، حذف الرسائل المرسلة بشكل سريع حتي وأن قرأها المستلم، ففي بعض الاحيان يتعرض بعض مستخدمي خدمة المراسلة الفورية إلى الإحراج عند إرسال رسالة أو صورة بالخطأ إلى شخصا ما في دردشة واتساب.

ولتجنب الإحراج من إرسال رسالة لم يكن من المفترض أن ترسلها إلى فرد أو في محادثة جماعية، دمج واتساب أفضل مزاياه، والمعروفة باسم الحذف للجميع  Delete for Everyone، داخل تطبيقه لنظام التشغيل أندرويد وIos، ولكن كعادة التطبيق المملوك لشركة فيسبوك فإن الميزة مقيدة ببعض الشروط.


ولعل من بين أهم الشروط التي تقيد بها شركة واتساب استخدام ميزة حذف الرسائل للجميع، وهي إمكانية حذف الرسالة المرسلة بالخطأ خلال 7 دقائق فقط من إرسالها، فإذا مرت الـ 7 دقائق على إرسالها فلن تتمكن من حذف الرسالة المرسلة.

ومن أكبر عيوب ميزة حذف الرسالة لدي الجميع، هي أن واتساب يستبدل الرسالة المحذوفة بإشعار نصي يراه المستلم مكان الرسالة المحذوفة يقول "تم حذف هذه الرسالة".

ولاستخدام ميزة حذف الرسائل المرسلة لدي الجميع، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق واتساب، وأذهب إلى الدردشة التي تريد حذف الرسالة بها.

2. اضغط ضغطه مطولة على الرسالة أو عدة رسائل في وقت واحد.

3. وبعد تحديدها؛ ستظهر لك أيقونة الحذف أعلى يسار الشاشة اضغط عليها.

4. ستعرض إليك الرسالة المنبثقة والتى تؤكد عليك هل ترغب بحذف الرسالة، ثلاث خيارات اضغط على خيار "حذف لدى الجميع"، ولكن تذكر يجب ألا يكون قد مر على الرسائل المراد حذفها 7 دقائق من إرسالها.
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