واتساب يحرم معلمة بالسعودية من راتبها لمدة شهرين | تفاصيل

اشتكت معلمة تعمل في إحدى المدارس الأهلية بمحافظة جدة السعودية من عدّم تسلمها راتبها لشهرين، بسبب غيابها عن إلقاء بعض الدروس من خلال وسيلة التواصل الاجتماعي "واتساب" أثناء تعليق الدراسة للفصل الدراسي الثاني من العام المنصرم بسبب جائحة كورونا.









وأوضحت المعلمة في شكواها أنها تعمل في مدرسة روضة أهلية بجدة، وأثناء تعليق الدراسة طلبت إدارة المدرسة منها وزميلاتها المعلمات؛ إكمال الدروس عن طريق الواتساب، وإنشاء جروب لكل فصل، وتم ذلك حيث استمر تدريس الطالبات عن طريق الجروب حتى إتمام المنهج، واعتماد النتائج للطالبات في نظام نور حينها.









وقالت المعلمة إن إدارة المدرسة لم تصرف رواتب الشهرين، وهما رجب وشعبان، بسبب الغياب بالرغم من أن الوسيلة التي حددتها المدرسة هي الواتساب.









وأضافت المعلمة في شكواها: "وفي تاريخ 30 ابريل الماضي ، تم إلغاء العقد دون إنذار مسبق، وتواصلت مع المالكة ووعدتني بتسليم الرواتب في أقرب وقت، ولم تفِ بوعدها، وقد قمت بعمل بلاغ عن طريق "معًا للرصد" ، ولدي رقم البلاغ وتاريخه، ولم تتجاوب معي الجهة المعنية".









وتابعت المعلمة قائلة: "وبعد تواصلي مع المالكة بتاريخ 10 /1 / 1442هـ، أخبرتني بجاهزية مستحقاتي لاستلامها، وحين ذهبت للمدرسة وجدت خصمًا كبيرًا في راتبي بحجة الغياب، مع أن الدراسة في تلك الفترة كانت معلقة بسبب الجائحة، وتم اعتماد الواتساب كوسيلة للحضور وإلقاء الدروس.









وناشدت المعلمة في ختام شكواها المسؤولين في تعليم جدة بضرورة فتح ملف تحقيق والوقوف على معاناتها مع المدرسة وإنصافها أسوة بزميلاتها اللاتي تسلمن كامل رواتبهن دون نقص.