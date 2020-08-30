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تكنولوجيا

فيسبوك أفاتار Avatar.. كيفية تصميم ومشاركة صورتك الكارتونية بسهولة.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:03 م
فيسبوك أفاتار
فيسبوك أفاتار
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شيماء عبد المنعم
انتشرت بشكل كبير مؤخرا ميزة جديدة أطلقها موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك Facebook، تسمى Avatar، والتي تتيح لمستخدمي الشبكة الاجتماعية، إنشاء ومشاركة صور كرتونية على فيسبوك، إلى جانب استخدمها كـ "إيموجي Emoj" بتطبيق ماسنجر.


واستغل رواد موقع التواصل الاجتماعي تلك الميزة الجديدة لتغيير صور ملفاتهم الشخصية على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، مما أثار ضجة كبيرة وجعل المستخدمين يبحثون، عن كيفية إنشاء أفاتار فيسبوك أو تحويل صورهم إلى رسومات كرتونية تعبيرية كبيرة الحجم كالآخرين، وفيما يلي نستعرض معك طريقة تحويل صورتك إلى صورة أفاتار ثلاثية الأبعاد بالحجم والشكل الذي تريده.




طريقة عمل صور أفاتار فيسبوك Avatar 2020:

1.قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيق فيسبوك على هاتفك الآيفون أو الأندرويد.

2. بعد الدخول على تطبيق فيسبوك اضغط على الثلاث خطوط الأفقية الموجودة أعلى يسار الشاشة، مرر لأسفل للعثور على "مشاهدة المزيد" واضغط عليها.

3. اضغط على أفاتارز Avatars، ثم انقر على التالي أو Next ثم Get Started.

4. قم باختيار درجة لون البشرة الذي يناسبك(يمكنك النزول لأسفل لرؤية المزيد) ثم اضغط على التالي Next.

5. قم بتحديد شكل الشعر وطوله ولونه، ثم تحديد شكل الوجه وشكل الذقن، ثم قم بتحديد شكل االعيون وشكل الرموش والحاجبين، قم بتخصيص بقية معالم الوجه والجسم، ثم شكل اللبس وإضافة الإكسسوارات حسب ما تريد.

6. بعد الإنتهاء من تخصيص شكل الأفاتار الخاص بك، اضغط على التالي Next، وستظهر لك رسالة تخبرك أنه يمكنك استخدام هذا صورة الأفاتار الخاصة بك في تعليقات الفيسبوك.

7. بعد الانتهاء سيتيح لك فيسبوك مشاركة الصورة على الملف الخاص بك، كصورة البروفايل الخاص بك.
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