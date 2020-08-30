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تكنولوجيا

عن طريق الدعوة.. فيسبوك تتيح عالمها الافتراضي Horizon للجميع

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:06 م
Facebook Horizon
Facebook Horizon
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة فيسبوك Facebook، عن إتاحة شبكاتها الاجتماعية Horizon، للعامة بعد إدخالها إلى المرحلة التجريبية حيث يمكنك الانضمام إلى قائمة الشبكة عن طريق الدعوة.

ووفقا لما ذكره موقع "digitalinformationworld" التقني، تعد شبكة Horizon، أداة توفر للمستخدمين استكشاف إمكانيات غير محدودة وأماكن جديدة، وممارسة الألعاب، وبناء المجتمعات، وحتى الدخول في تجارب افتراضية جديدة خاصة والقيام بأي شيء في عالمهم الافتراضي.


وستسمح النسخة التجريبية لـ Facebook Horizon، للمستخدمين بتصميم تجسداتهم المتنوعة والانتقال بين المواقع الافتراضية عبر بوابات تسمى Telepods ومشاهدة الأفلام واستهلاك الوسائط الأخرى مع الأصدقاء وممارسة ألعاب متعددة اللاعبين معًا مثل Wing Strikers.

 ويوفر فيسبوك أدوات أمان وإرشادات تعرف باسم Horizon Locals، والتي يمكنها تقديم المساعدة للمستخدمين وحماية سلامتهم في عالم الواقع الافتراضي، بحيث لا للمتسللين اختراق الشبكة.

وأعلن عملاق التواصل الأجتماعي، أنه يمكن للمستخدمين لاحقًا بناء عوالم خاصة بهم  باستخدام  مجموعة من أدوات الإنشاء السهلة الاستخدام، إذ لا تتطلب أي خبرة ببرامج البرمجة، ولحماية المستخدمين في هذا العالم الافتراضي، توفر فيسبوك أدوات أمان جديدة وإرشادات للمستخدمين. 

الجدير بالذكر أن شركة فيسبوك أعلنت في شهر سبتمبر الماضي، في مؤتمر مطوري الواقع الافتراضي Oculus Conference 6، عنFacebook Horizon، وهي شبكة اجتماعية جديدة قائمة على الواقع الافتراضي، حيث يمكنك بناء بيئاتك وألعابك الخاصة واللعب والاختلاط مع الأصدقاء أو مجرد استكشاف المناظر الطبيعية التي أنشأها المستخدمون.
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