محافظ الوادي الجديد تتابع تدشين مبادرتين لخفض أسعار السلع الغذائية وتؤكد دعم المبادرات الجادة

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها الميدانية بمركز بلاط، تدشين مبادرتين لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ67 للمحافظة، وفي إطار دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ عمار منصور رئيس مركز بلاط، والأستاذ مسعد علي مدير إدارة تموين المركز.

واطلعت المحافظ على المعروض من السلع وآليات طرحها للمواطنين، حيث تتضمن المبادرة حقيبة غذائية تشمل عبوات من السكر والزيت والأرز وأصناف أخرى متنوعة بأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق الخارجي، مشيدةً بالمبادرات التي تسهم في دعم استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وموجهةً بتيسير الإجراءات أمام المبادرات الجادة التي تلتزم بالأسعار المعلنة وجودة وسلامة المنتجات، مؤكدةً أهمية توسيع نطاق التغطية وتنوع منافذها بما يحقق أكبر استفادة ممكنة لأهالي المركز.