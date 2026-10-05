بتكلفة 5.6 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد تفتتح مقر إدارة أوقاف بلاط

افتتحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها الميدانية بمركز بلاط اليوم، أعمال تطوير وصيانة المسجد الشرقي بمدينة بلاط ومقر إدارة أوقاف المركز ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ67 للمحافظة، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ عمار منصور رئيس المركز، والشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف بالمحافظة، والمهندس ناصر حنفي مدير الإدارة الهندسية بقطاع الأوقاف بالمحافظة.

واستعرضت المحافظ أعمال التطوير المنفذة بالمسجد ضمن الخطة السنوية لصيانة وتطوير المساجد والتي شملت صيانة دورات المياه وأعمال الرخام بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1000 مصلٍ بصحن المسجد ومصلى السيدات بتكلفة 600 ألف جنيه، بالإضافة إلى مقر إدارة الأوقاف بتكلفة إجمالية تقدر ب5 مليون جنيه، موجهةً بحسن استثمار إمكاناته في دعم كفاءة الأداء الإداري والدعوي، وانتظام أداء مهام القطاع وخدمة أهالي المركز.