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تكنولوجيا

لمراقبة واتساب.. أخطر 4 تطبيقات للتجسس على هواتف أندرويد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:01 م
تطبيقات تجسس لهواتف
تطبيقات تجسس لهواتف أندرويد
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شيماء عبد المنعم
يبحث بعض الآباء عن أفضل الطرق والحلول لمراقبة تصرفات أطفالهم من أجل حمايتهم دون اكتشافهم لذلك، لاسيما مع استخدام أولادهم للأجهزة الذكية بكثرة في الآونة الأخيرة، والتي لا يعلمون ماذا يفعلون بها أو مع من يتحدثون.

ووفقا لما ذكره موقع "africanexponent"، يرغب الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية خاصة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، في الحصول على تطبيقات للتجسس تتيح لهم إمكانية تتبع وتقفي آثار من حولهم سواء من العائلة أو الأصدقاء، ومع التطور التكنولوجي ظهرت العديد من التطبيقات التي تعمل كأداة للتجسس أو المراقبة عن بعد.


وبفضل بعض التطبيقات الحديثة، يمكنك التجسس على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، بشكل خفى والتى تمكنك بشكل سري الإطلاع على كافة أنشطة الشخص الذي تريد مراقبته دون أن يعلم، وفيما يلي نستعرض إليك أفضل أربع تطبيقات للتجسس على هواتف أندرويد.


1. تطبيق Spyic :

هو تطبيق تجسس سريع لهواتف أندرويد، يستمتع به الملايين من المستخدمين في أكثر من 190 دولة، وهو يقوم بالتجسس على هاتف مستهدف سرا من خلال ميزة وضع التخفى لإخفاء الرمز الخاص به بعد إعداده دون تنبيه المستخدم لذلك، وهو مصمم لجلب كل التفاصيل التي تحتاجها من جهاز الهدف الخاص بك، مثل المكالمات والرسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ويمكنك ذلك من خلال:

- انتقل إلى موقع Spyic الرئيسي وقم بالتسجيل للحصول على حساب مجاني عبر الإنترنت باستخدام عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور، ثم قم بشراء خيار الحزمة المناسب لك.

- ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على رابط التنزيل وتفاصيل التأكيد.

- استخدم الرابط المرسل لتثبيت Spyic مرة واحدة فقط على الهاتف المستهدف، ولا تنس تفعيل وضع التخفي عن طريق اختيار خيار "إخفاء التطبيق"، قم بإنهاء عملية التثبيت وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام هاتف آخر.

2. تطبيق Spyier:

هو أداة تجسس احترافية لمراقبة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد دون أن يتم اكتشافها، يستخدمه ملايين من الناس حول العالم لاسيما الآباء لمراقبة نشاط أطفالهم، يخزن التطبيق البيانات التي يجلبها بالسحابة الخاصة به كمكان للمزامنة، وتبقي المعلومات التي تحصل عليها التطبيق من الهاتف المراقب عن بعد في مأمن من الوصول غير المصرح به، التطبيق متاح مجانا لفترة تجريبية ويمكنك دفع اشتراك للاستمرار في استخدام خدماته، ولاستخدام اتبع الخطوات التالية:

- قم بإنشاء حساب Spyier مجانا.

- قم بتثبيت تطبيق Spyier على الهاتف المراد مراقبته، والذي سيقوم بحذف أيقونته تلقائيا بعد اكتمال عملية الإعداد.

- يمكنك رؤية المعلومات التي يجلبها التطبيق من خلال لوحة التحكم في حسابك.

4. تطبيق Spyine:

إذا كنت تبحث عن تطبيق تجسس يمكنه العمل في أقل من 5 دقائق، قم باستخام تطبيق Spyine، وتثبيته مرة واحدة فقط في الجهاز المستهدف، وتعمل هذه المنصة عن بعد لمراقبة الهاتف والتي تسمح لك بالوصول إلى هاتف شخص ما دون لمسه، والذي يمكنه التجسس على رسائل واتساب وسجل المكالمات ومعرفة الموقع وتسجيل الرسائل والوصول إلى ملفات الوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي، ويمكنك ذلك من خلال الخطوات التالية:

- قم بإنشاء حساب Spyine ، خاص بك على الموقع الرسمى.

- اشتراك Spyine. يسمح لك الإصدار المميز بتتبع جهاز واحد لمدة شهر.

- من خلال البريد الإلكتروني الذي ادخلته انقر فوق ارتباط معالج الإعداد في البريد الإلكتروني لبدء تثبيت التطبيق. تبدأ باختيار Android أو iOS كنظام تشغيل للجهاز المستهدف.

- وللتجسس على هاتف أندرويد ستحتاج إلى تنزيل Spyine وتثبيته على الجهاز، يمكنك الآن الوصول إلى لوحة المعلومات ، والتي تمنحك نظرة عامة على نشاط الجهاز المستهدف.
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