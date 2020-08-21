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تكنولوجيا

قريبا.. أوبو تطلق أنحف الهواتف الذكية لعام 2020.. صور

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:02 م
هاتف OPPO F17 Pro
هاتف OPPO F17 Pro
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شيماء عبد المنعم
كانت شركة أوبو Oppo، قد أطلقت في وقت سابق من العام الجاري، هاتفها الذكي F15 من خلال سلسلة F الخاصة بها، وبعد ما يقرب من 6 أشهر  من طرحه بالأسواق تخطط الشركة الصينية لإطلاق إصدارا جديدا منه يسمى OPPO F17 Pro.

ووفقا لما ذكره موقع "fonearena" التقني، نشرت شركة أوبو إعلانا تشويقيا عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، كشفت فيه عن تصميم وبعض مواصفات هاتفها الذكي المرتقب F17 ،Pro والذي من المقرر أن يتم طرحه في الهند قريبا.


ومن خلال إعلانها التشويقي على تويتر تباهت الشركة الصينية بهاتف OPPO F17 Pro، حيث قالت في التغريدة: "الهاتف الأكثر أناقة لعام 2020 في طريقه"، وأكدت أوبو على أن هاتف OPPO F17 Pro هو أنحف الهواتف الذكية لعام 2020.

ويظهر الإعلان التشويقي هاتف OPPO F17 Pro، بتصميم نحيف تبلغ سماكته 7.48مللميتر، وبوزن 164 جرام فقط، كما كشف الملصق التشويقي بالتغريدة عن أزرار تحكم في مستوى الصوت، وفتحة SIM في الجانب الأيسر من إطار الهاتف، كما ظهر الجزء البارز للكاميرا الخلفية.

ولم تحدد أوبو موعد إطلاق هذا الإصدار حتى الآن، وما إذا كان ستطلق إصدارا أخر غير Pro أيضًا لأنه مدرج ضمن سلسلة  OPPO F17، على متجر أمازون بالهند.
هاتف OPPO F17 Pro أنحف الهواتف الذكية لعام 2020 هاتف OPPO F17 Pro أنحف الهواتف الذكية لعام 2020
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