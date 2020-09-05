واتساب تصلح 6 ثغرات جديدة في تطبيقها.. تفاصيل

قامت خدمة المراسلة الفورية واتساب WhatsApp ، بإصلاح 6 ثغرات أمنية بتطبيق التراسل التابع لها لم يتم الكشف عنها سابقا، وكشف عن تلك المشكلات من خلال موقع إلكتروني جديد هدفه الإفصاح عن الثغرات الأمنية الموجودة في التطبيق، والذي يعد جزءًا من جهد الشركة لتكون أكثر شفافية مع 2 مليار مستخدم.





ووفقًا لما ذكره موقع "threatpost"، عثرت منصة واتساب على 6 نقاط ضعف جديدة بتطبيقها من خلال بوابة جديدة تتيح لك العثور على تفاصيل الثغرات المكتشفة حديثا، وأوضحت أنه لم يتم العثور على أي دليل على استغلال هذه الثغرات الأمنية من قبل المتسللين، وقامت بإصلاح خمس من أصل 6 ثغرات.









وقالت الشركة، في بيانها حول الموقع الجديد، "نحن ملتزمون جدا بالشفافية، ويهدف هذا المورد إلى مساعدة مجتمع التكنولوجيا الأوسع على الاستفادة من أحدث التطورات في جهودنا الأمنية".





وأوضحت شركة فيسبوك المالكة للتطبيق أنها استعانت ببرنامج bug bounty لكشف 3 من الثغرات الأمنية، بينما اكتشفت الثغرات الأخرى من خلال عمليات البرمجية الداخلية، ومن أهم الثغرات التي تم اكتشافها خللا أمنيا في تطبيق واتساب للأعمال على هواتف أندرويد يخص عنوان الـ URL، والتي تسمح بتنزيل الصور من خلال المرسل دون إذن المستخدم.





وكانت هذه الخطوة جزءا من خطة شركة فيسبوك لتكون أكثر شفافية، بعد سلسلة من الثغرات الأمنية الموجودة بتطبيق التراسل الأشهر التابع لها، لاسيما بعد أن استغلت مجموعة NSO الإسرائيلية ثغرة أمنية تمكنت من خلالها من إرسال فيروس Pegasus ، واستخدم خوادم واتساب الضعيفة لإرسال برامج ضارة إلى ما يقرب من 1400 هاتف ذكي لنشطاء حقوق الإنسان.



