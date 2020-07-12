سرا دون علم مرسلها.. كيفية مشاهدة وتنزيل حالة واتسآب

يحتوي تطبيق التراسل الأشهر عبر الإنترنت واتساب Whatsapp، على العديد من المزايا التي تجعله التطبيق المفضل لدي ملياري شخص حول العالم، ومن بين المزايا الأكثر شيوعا خلال الفترة الماضية هي ميزة الحالة Whatsapp Status.

وحصلت الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك ، على ميزة الحالة Status، في الذكرى الثامنة لإطلاقه، حيث أصبحت الخاصية متوفرة لجميع مستخدمي واتساب على نظامي التشغيل أندرويد وios، وهي مستوحاة من ميزة مشابهة لتطبيق "سناب تشات" المنافس.

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وتتيح ميزة الحالة My Status، لمستخدمي تطبيق التراسل تغيير حالتهم Status لتحتوي على فيديو أو صور ثابتة أو متحركة إلى جانب النصوص العادية، وتظهر هذه الحالة التي يختارها المستخدم لدى كل الأشخاص الموجودين في قائمة جهات الاتصالات الخاصة به وفقا لاختياره، وتختفي بعد 24 ساعة.

ولكن كعادة ميزات واتساب، تقييد خدمة التراسل ميزة الحالة على منصتها وفقا لسياسة خصوصية الخدمة، والتي تحافظ على خصوصية مستخدميها، بحيث لا تسمح خاصية الحالة لأي من مشاهديها بتنزيل الحالة او الاحتفاظ بها على هواتفهم ، مما يزعج الكثير من المستخدمين ويجعلهم يلجأون إلى التطبيقات المعدلة.

ولحسن الحظ، يوجد العديد من التطبيقات المتوفرة على متجر جوجل بلاي، والتي يمكنها مساعدتك على تنزيل حالات واتساب بدون الحاجة إلى الطلب من صاحبها إرسالها، ومن أفضل هذه التطبيقات Status Downloder.

وإلى جانب إمكانية حفظ صور وفيديوهات حالات جهات اتصالك إلى هاتفك بسهولة، يتيح لك تطبيق Status Downloder، مشاهدة الحالة التي تريد مشاهدتها سرا دون علم مرسلها، حيث يمكنك تشغيل ومشاهدة جميع مقطع الفيديو الموجودة على الحالة دون الحاجة إلى تنزيلها إلى جهازك كأنك تشاهدها في الوقت الحالي على تطبيق واتساب.