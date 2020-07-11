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تكنولوجيا

من بينها اختصارات جهات الاتصال.. واتساب يتيح ميزات جديدة لمستخدمي آيفون

السبت 11/يوليه/2020 - 11:02 ص
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
أصدر تطبيق المراسلات الفوري الأشهر في العالم واتساب WhatsApp، تحديثًا تجريبيا جديدا لمستخدمي هوات آيفون iPhone، والذي يضيف تحسينات على ميزة اختصار جهات الاتصال قيد العمل، إلى جانب إصلاح بعض الأخطاء العامة ووتحسينات Voice Over.


ووفقا لما ذكره موقع "gadgets 360"، جلب تحديث واتساب لنسخة التطبيق على نظام التشغيل iOS، عددًا من التحسينات الرائدة، من بينها تغيير ألوان الفقاعة داخل محادثات WhatsApp، عن طريق استبدال لون الفقاعة الخضراء القديمة بلون بديل من درجات الأخضر أو حتى استخدام خاصية الوضع الداكن.




ويعمل التطبيق المملوك لشركة فيسبوك Facebook، على إضافة ميزة اختصارات جهات الاتصال عندما تكون في قائمة Share على آيفون، والتي تم اختبارها لفترة طويلة، وتسمح الخاصية بوضع اختصار لدردشة معينة لجهة اتصال معينة على واجهة المستخدم.


وبحسب موقع "WABetaInfo"، تتيح ميزة اختصارات جهات الاتصال، إمكانية الاطلاع على كل التغييرات التي تطرأ على أي شيء في حساب جهة الاتصال التي تم إنشاء اختصار لها.


وذكر موقع "WABetaInfo" أن الميزة ستعمل على تطبيق واتساب في إصدار نظام التشغيل iOS 13.6، كما يجلب التحديث الجديد دعما لخاصية Voice Over، التي تسمح بأرشفة الدردشة وإخراجها من الأرشيف بصورة سهلة.
من بينها اختصارات جهات الاتصال.. واتساب يتيح ميزات جديدة لمستخدمي آيفون
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