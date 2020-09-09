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تكنولوجيا

رسالة واتساب خبيثة تدمر هاتفك.. خلي بالك

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:06 ص
رسالة واتسآب خبيثة
رسالة واتسآب خبيثة تدمر هاتفك.. خلى بالك
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كريم جمال
حالة من الجدل أصابت الملايين من مستخدمي تطبيق المراسلات الأشهر فى العالم واتسآب بعدما تلقوا رسالة خبيثة، أصابت أجهزتهم بالتوقف التام عن العمل، وإعادة تشغيل أجهزتهم تلقائيًا لأكثر من مرة.

وبحسب مجلة فوربس، تسببت هذه الرسالة الخبيثة و المدمرة فى أعطال مهولة لهواتف الملايين من مستخدمي واتسآب، دون أى تفسير عن سبب ذلك حتى الآن.

وجاء نص الرسالة الطويلة عبارة عن مجموعة رموز طويلة بشكل غير عادي، وبمجرد إستلام الرسالة وفتحها عبر هاتفك يصاب بالشلل التام، ولن تتمكن من إرسال أو استقبال أى رسالة على التطبيق.

أما بعض الأجهزة تعرضت لتوقف عام و من ثم إعادة تشغيل إجبارية بصورة غريبة، الأمر الذى أصاب أصحاب الهواتف الذكية بقلق كبير، فما كان أمامهم سوى حذف التطبيق والإستغناء عن الرسائل القديمة، وتحميله من جديد.

ولتفادى التعرض لهذا الموقف عليك إتباع الخطوات التالية:

1- لا تفتح أى رسالة بها روابط أو رموز غريبة دون معرفة هوية صاحبها، وقم بحذفها فورًا.

2- إذهب إلى إعدادات الخصوصية، و اضغط على خيار وصول الرسائل من جهات الاتصال فقط، و منع استقبال أي رسائل من الغرباء.

3- إذا كنت تفتح الرسالة من نسخة الويب احذفها من الخارج دون حتى فتحها.
رسالة واتساب خبيثة تدمر هاتفك.. خلي بالك
رسالة واتساب خبيثة تدمر هاتفك.. خلي بالك
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