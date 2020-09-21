بخطوات بسيطة.. كيف يمكنك استعادة جميع رسائلك المحذوفة على واتساب؟

تحتوى رسائل واتساب WhatsApp على العديد من الملفات والصور المهمة الموجودة على التطبيق، وعند القيام بحذف التطبيق أو القيام بتحميله على جهاز آخر، يواجه المستخدمون مشكلة كبيرة في استرجاع الرسائل.





وبحسب موقع Gadgets 360 فإن المستخدمين الذين يمرون بمثل هذه الحالات من عدم إيجاد رسائلهم على واتسآب ، فإنه يمكن استعادة رسائل واتساب بالكامل عبر النسخة الاحتياطية الموجودة على Google Drive لهواتف أندرويد أو iCloud لهواتف آيفون من خلال الخطوات السهلة التالية:









أولا : يجب التأكد من أنك تقوم بعمل نسخة احتياطية من رسائل الواتساب بشكل يومى وحفظها على Google Drive أو iCloud، لأنه عند عدم القيام بنسخة احتياطية فسيكون من الصعب جدا استرجاع الرسائل.





ثانيا : لتشغيل النسخ الاحتياطي للدردشة، افتح تطبيق واتساب WhatsApp ، وانتقل إلى الإعدادات Settings ثم انتقل إلى الدردشات Chats ثم اضغط على النسخ الاحتياطي للدردشة Chat backup.





ثالثا: قم باختيار مدة النسخ الاحتياطي للمحادثات بين أبدًا، أو يوميًا، أو أسبوعيًا أو شهريًا ، أو يمكنك حتى إجراء نسخ احتياطي يدوي.





رابعا: يجب عليك تحديد حساب جوجل Google عند تخزين النسخة الاحتياطية إذا كنت تستخدم هواتف أندرويد.





خامسا: وإذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون iPhone ، فانتقل إلى الإعدادات ثم الدردشات ثم Chat Backup ، حيث يمكنك تحديد تردد النسخ الاحتياطي التلقائي أو استخدام النسخ الاحتياطي الآن لبدء النسخ الاحتياطي يدويًا إلى iCloud.



