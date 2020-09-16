دون علم أحد .. تطبيق يتيح استرجاع جميع الرسائل المحذوفة في واتسآب

يرغب الكثير من مستخدمي تطبيقات المراسلة أحيانا، وخاصة تطبيق واتسآب WhatsApp، من قراءة الرسائل التى تم حذفها من قبل المرسلين له، سواء من الأهل أو الأصدقاء أو زملاء العمل، الأمر الذى لا يقوم بتوفيره واتسآب، ويمتلك الكثيرين من مستخدمى واتسآب الفضول لقراءة تلك الرسائل المحذوفة .
ولا يتوقف الأمر على الفضول أو المعرفة فقط في حد ذاتها عند استرجاع أو قراءة الرسائل المحذوفة في واتسآب، ولكن أحيانا يريد البعض استرجاع الرسائل المحذوفة في واتسآب، لأنها تحتوى على معلومات أو وثائق مهمة، حيث يشكل استرجاعها عائقا كبيرا، ولكن يستطيع تطبيق WhatsRemoved استرجاع الرسائل المحذوفة.
ويقوم تطبيق WhatsRemoved بتمكين المستخدمين من استرجاع وقراءة كل الرسائل المحذوفة لديهم في واتسآب والتى تم ارسالها منذ فترات أو أوقات بعيدة، حيث يجب على المستخدمين السماح للتطبيق بالدخول والاضطلاع على ملفاتهم، وبالتالى يستطيعون قراءة كل الرسائل المحذوفة.
ويمنح تطبيق WhatsRemoved المستخدمين الاختيار من بين ثلاثة الاختيار الأول هو قراءة الرسائل المحذوفة فقط دون قراءة من أرسلها، حفاظا على سرية الأشخاص إذا كانت الرسائل تحتوى على رسائل حساسة.
ويتعلق الخيار الثانى بتمكين التطبيق للمستخدمين من الاطلاع على عدد الأشخاص الذين قاموا بحذف رسائلهم من عندك ، فيما يتيح الاختيار الثالث من تطبيق WhatsRemoved بإتاحة كل الرسائل المحذوفة وكذلك الأشخاص الذين قاموا بحذف هذه الرسائل .
ويعتبر تطبيق WhatsRemoved تطبيق مجانى ومتاح لهواتف أندرويد ويتواجد التطبيق على متجر تطبيقات جوجل Google Play ، ويمكن للراغبين في استرجاع رسائل محادثاتهم المحذوفة، القيام بتحميل التطبيق من خلال هذا الرابط .