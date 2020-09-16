دون علم أحد .. تطبيق يتيح استرجاع جميع الرسائل المحذوفة في واتسآب

الفضول

ولا يتوقف الأمر على الفضول أو المعرفة فقط في حد ذاتها عند استرجاع أو قراءة الرسائل المحذوفة في واتسآب ، ولكن أحيانا يريد البعض استرجاع الرسائل المحذوفة في واتسآب، لأنها تحتوى على معلومات أو وثائق مهمة، حيث يشكل استرجاعها عائقا كبيرا، ولكن يستطيع تطبيق WhatsRemoved استرجاع الرسائل المحذوفة.





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ويقوم تطبيق WhatsRemoved بتمكين المستخدمين من استرجاع وقراءة كل الرسائل المحذوفة لديهم في واتسآب والتى تم ارسالها منذ فترات أو أوقات بعيدة، حيث يجب على المستخدمين السماح للتطبيق بالدخول والاضطلاع على ملفاتهم، وبالتالى يستطيعون قراءة كل الرسائل المحذوفة.





ويمنح تطبيق WhatsRemoved المستخدمين الاختيار من بين ثلاثة الاختيار الأول هو قراءة الرسائل المحذوفة فقط دون قراءة من أرسلها، حفاظا على سرية الأشخاص إذا كانت الرسائل تحتوى على رسائل حساسة.



