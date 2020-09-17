واتساب يضيف ميزة غريبة لـ WhatsApp Web.. إليك طريقة الاستخدام

قدمت شركة واتساب WhatsApp ، إصدار واتساب ويب WhatsApp Web، منذ فترة طويلة، ليتيح لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر من استخدام الخدمة أثناء استخدام سطح المكتب.





وبحسب ما ذكره موقع "androidauthority"، يعمل الآن فريق واتساب على جعل هذا الإصدار أكثر أمانا بميزة غريبة إلى حد ما على هذا الإصدار، حيث سيتمكن قريبا مستخدمو WhatsApp Web ، من تسجيل الدخول عن طريق بصمة الإصبع. يعمل الآن فريق واتساب على جعل هذا الإصدار أكثر أمانا بميزة غريبة إلى حد ما على هذا الإصدار، حيث سيتمكن قريبا مستخدمو، من تسجيل الدخول عن طريق بصمة الإصبع.









WABetaInfo ، أن خدمة المراسلة المملوكة لشركة وأوضح موقع، أن خدمة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك ، تعمل على مصادقة بومترية ببصمات الأصابع، لنسخة التطبيق على سطح المكتب، بشكل أكثر تحديدا سيحتاج مستخدمي واتساب على أجهزة الكمبيوتر إلى فتح التطبيق بمسح بصمة الأصبع.





وفي الوقت الحالي، يتطلب واتساب ويب منك ببساطة لبدء جلسة جديدة عبر متصفحك استخدام كاميرا هاتفك لمسح رمز الاستجابة السريعة QR code على الشاشة للوصول إلى حسابك، حيث لا يتطلب هاتفك سوى اتصال بالإنترنت لاستئناف جلستك بعد ذلك.





وقد شارك موقع WABetaInfo، لقطة شاشة توضح الميزة الجديدة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان خيار بصمة الإصبع يحل محل مسار رمز الاستجابة السريعة أو سيكون مطلوبًا حتى عند استئناف الجلسة.





وتهدف الميزة الجديدة إلى جعل إصدار سطح المكتب أكثر أمانا، حيث تمنع المتطفلين أو أي شخص آخر من العثور على هاتفك واستخدامه لتسجيل الدخول عبر سطح المكتب.





وستسهل عليك ميزة المصادقة البوميترية، تسجيل الدخول بشكل أسرع من خلال لمس هاتفك، بدلا من الاضطرار إلى الأمساك بالهاتف ومسح رمز الـ QR بالكاميرا في كل مرة تحتاج فيه إلى استخدام واتساب على سطح المكتب.