AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد نشر الفيديو على فيسبوك| ضبط سائق وآخر اعتديا على مريضة نفسيًا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:22 م
قولت الشرطة
قولت الشرطة
Advertisements
مصطفى الرماح

تمكنت الاجهزة الامنية من كشف ملابسات واقعة إنتشار فيديو بالتعدى على سيدة مريضة نفسيًا بالأقصر.

 رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تحت عنوان (الإعتداء على مريضة نفسية بميدان الملك عبدالله بدائرة قسم شرطة الأقصر).

 بالفحص تبين للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إشتباك أحد قائدى السيارات لفظيًا مع تلك السيدة بسبب خلاف على أولوية المرور، وهو ما دعاه لملاحقتها والإعتداء عليها ، وأخر "تم تحديده بمقطع الفيديو" تصادف وجوده ومشاهدة المشادة إلا أنه إشترك بملاحقة المذكورة.

و أمكن للأجهزة الأمنية تحديد وضبط (قائد السيارة ، مقيم بدائرة القسم)  وكذا الشخص السالف الإشارة إليه والذى إشترك  معه فى المطاردة .. وبمواجهه قائد السيارة إعترف بإرتكابه الواقعة لتعدى السيدة عليه لفظيًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طالب يربط كلبا فى سيارته ويجره حتى نفوقه بالإسكندرية

ضبط عاطل سرق حقيبة من أحد الركاب بمحطة قطارات سوهاج

الأمن يضبط شخصين قاما بجذب سيدة داخل توك توك بالغربية

ضبط مرتكب واقعة إلقاء أكياس مياه على السيارات بالقاهرة

مهتزة نفسيا.. فتاة تكبل يدى شقيقتها بالأقصر وتنشر الفيديو على فيس بوك

ترشيحاتنا

المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

أنقرة تعترف رسمياً: مصر لم تنتهك الجرف القاري التركي خلال اتفاقيتها مع اليونان

أونلاين.. استخرج بطاقة تموين مستقلة عبر موقع دعم مصر

وزيرة البيئة: إضافة رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء بحد أقصى 40 جنيها.. فيديو

احذر تناول هذا النوع من المشروبات.. يحتوى على مادة مطهرة ويسبب السرطان

أحمد شوبير: الأهلي يتفاوض على 4 صفقات أفريقية

AdvertisementS

الحكومة تكشف معوقات استكمال كوبري السلام الجديد

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

ممكن يرجع الزمالك.. شوبير: كارتيرون لن يستكمل عقده مع التعاون السعودي

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

شاهد| فضيحة ثقيلة تهدد عرش ترامب.. عارضة أزياء تتهمة بالاعتداء الجنسي

المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

على أتفه الأسباب.. وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر.. تفاصيل

مدرب فرنسي جديد يقترب من تدريب الزمالك.. تفاصيل

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقب تحريرهم من جانب المخابرات.. محافظ مطروح يستقبل المصريين الـ6 العائدين من ليبيا |صور

فوائد لن تتوقعها لممارسة اليوجا على الصحة

مطر وزوبع وناصر| ألسنة سليطة باعت مصر بالرخيص