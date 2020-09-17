بعد نشر الفيديو على فيسبوك| ضبط سائق وآخر اعتديا على مريضة نفسيًا

تمكنت الاجهزة الامنية من كشف ملابسات واقعة إنتشار فيديو بالتعدى على سيدة مريضة نفسيًا بالأقصر.





رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تحت عنوان (الإعتداء على مريضة نفسية بميدان الملك عبدالله بدائرة قسم شرطة الأقصر).





بالفحص تبين للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إشتباك أحد قائدى السيارات لفظيًا مع تلك السيدة بسبب خلاف على أولوية المرور، وهو ما دعاه لملاحقتها والإعتداء عليها ، وأخر "تم تحديده بمقطع الفيديو" تصادف وجوده ومشاهدة المشادة إلا أنه إشترك بملاحقة المذكورة.





و أمكن للأجهزة الأمنية تحديد وضبط (قائد السيارة ، مقيم بدائرة القسم) وكذا الشخص السالف الإشارة إليه والذى إشترك معه فى المطاردة .. وبمواجهه قائد السيارة إعترف بإرتكابه الواقعة لتعدى السيدة عليه لفظيًا.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .