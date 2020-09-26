لشراء هاتف جديد.. 6 عناصر لا يمكن الاستغناء عنها

يقع العديد من الراغبين في شراء الهواتف الذكية في خطأ كبير وهو اعتقادهم أن اعداد ميزانية جيدة للهاتف هى أهم شئ عند شراء هاتف جديد ، ولكن بحسب موقع Tom's Guide التقنى فإن هناك عناصر أساسية لابد أن تكون موجودة عند شرائك هاتف ذكى في 2020، حيث تركز العديد من الشركات أحيانا على إمكانات الكاميرا والشاشة في حين أن معالج الهاتف ضعيف للغاية وذلك إلى جانب السعر المرتفع.





وللتغلب على الوقوع في هذه الأخطاء لا بد من توافر هذه العناصر عند شرائك هاتف ذكى





1- المعالج :





يجب أن يكون معالج الهاتف الذى ستقوم بشرائه لا يقل عن إصدار Snapdragon 835 من شركة كوالكوم، حيث أن معالجات سناب دراجون هى الأفضل في معظم الهواتف الذكية، أما بالنسبة لهواتف آيفون فأقل معالج هو A11 Bionic والموجود في هواتف iPhone X و iPhone 8 .





2- حجم الشاشة وإمكاناتها :





ومن الأشياء الضرورية عند شراء الهاتف لابد ان تضع قياس حجم الشاشة في اعتبارك بحيث لا يقل عن 5.5 بوصة، حيث أن أسوأ ما يواجه هاتف هاتف iPhone SE هو احتوائه على شاشة 4.7 بوصة ، وإلى جانب قياس حجم الشاشة لابد أن يكون أقل معدل تحديث للشاشة هو 90 هرتز للقدرة على مشاهدة الفيديوهات بجودة جيدة والاستمتاع بمشاهدة الأفلام والألعاب.





3- نوع الشاشة





تعتبر شاشات LCD جيدة ولكن شاشات AMOLED تفوقها دقة وقدرة على تقديم صورة جيدة وألوان نقية، كما تستطيع تشغيل الفيديو جودة 4K لذلك لا يجب لا يجب أن تشترى هاتف بثمن مرتفع لا يوفر على الأقل شاشة AMOLED .





4- جودة الكاميرا :





وهناك خطأ شائع وهو أنه كلما كثرت الميجا بيكسل الموجودة في دقة الكاميرا فهذا يجعلها أفضل، ولكن نوع المستشعر الموجود في الكاميرا هو الأساس الذى يجب أن تبنى عليه إمكانات الكاميرا، حيث هناك مستشعرات للعمق واخرى بزاوية واسعة وأخرى للتقريب.





5- بطارية الهاتف :





وفقا للموقع فإنه لا يجب عليك أن تتخلى عن بطارية جيدة توفر على الأقل 10 ساعات من الاستخدام، ومعظم البطاريات التى تقدم هذا المتوسط هى بطاريات لا تقل سعتها عن 4000 أو 4500 مللى أمبير.





6- المساحة الداخلية والذاكرة العشوائية:





وتبدأ الهواتف الجيدة من ذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا بايت رام، أما المساحة الداخلية فيجب ألا تقل عن 64 جيجا بايت، ويفضل مساحة أكبر من ذلك ولكن في هواتف آيفون أحيانا تتوفر هذه المساحة في الهواتف ذات الإمكانات الجيدة.







