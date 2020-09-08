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تكنولوجيا

6 نصائح للحصول على صور احترافية من كاميرا هاتفك

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:01 م
6 نصائح للحصول على
6 نصائح للحصول على صور احترافية من كاميرا هاتفك
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ندى على
يمتلك العديد منا هواتف ذكية بإمكانات كبيرة للغاية ، خصوصا في الكاميرا ، التى أصبحت بتقنيات تتفوق على كاميرات التصوير ، ورغم ذلك لا نستطيع استخدامها بشكل امثل أو  استخدام كل القدرات الموجودة فيها.

وتمتلك كاميرات الهواتف الذكية الحالية كاميرات متنوعة فهناك كاميرات للتصوير العمق و كاميرات للزووم والتكبير للتصوير بوضوح كبير ، وغيرها من التقنيات الأخرى التى لا نستطيع استخدامها كاملة للحصول على أفضل صورة بسبب عدم عدم درايتنا الكاملة لهذاه التقنيات والامكانات ، وذكر موقع Hongkiat التقنى أفضل 6 نصائح للحصول على صور بأفضل ما يمكن


1- معرفة خصائص الضبط الموجودة في الكاميرا 

وتعتبر هذه الخطوة هى خطوة جذرية للبداية للتعرف على كاميرا هاتفك، حيث يجب معرفة سطوع الشاشة والإضاءة وقدرات الكاميرا بنفسها وخصائصها ودراستها بشكل جيد للحصول على أفضل صورة عند التصوير . 

2- قم برفع resolution الكاميرا إلى ما يمكن 

ويعتقد الكثيرين أنه عند تصوير صورة جيدة لابد من استخدام الززم ، وهى طريقة خاطئة للحصةول على صورة وجيدة والأفضل هو رفع دقة الكاميرا أو resolution  للأعلى درجة . 

3- اخذ السيلفى من الكاميرا الخلفية وليس الأمامية

والشائع  عند تصوير السيلفى استخدام الكاميرا الامامية ويجب استخدام الكاميرا الخلفية لاحتوائها على تقنيات عالية لغاية ودقة كبيرة مقارنة بالامامية . 

4- استخدام عدسات اضافية 

واذا كان ت كاميرا هاتفك لا تمتلك الامكانت التى تجعلها احترافية أو تقوم بالتصوير الجيد ففى هذه الحالة يجب شراء عدسات اضافية يتم تركيبها على ظهر الكاميرا . 

5- التصوير في الضوء الطبيعى    

ويعتبر التصوير في الضوء الطبيعى أفضل من التصوير في ااضاءة ة على عكس المعتاد حيث أن افضل الصور يتم تصويرها في الضوء الطبيعى خصوصا فبل الغروب.

6- تحميل تطبيقات التعديل على الصور 

وقد تكون امكانات الهاتف الذى تستخدمه محدودة وغير مؤهلة لالتقاط وتصوير أفض الصور ، وفي هذه الحالة يمكن استخدام التطبيقات التى تقوم بالتعديل على الصور سواء التعديل على الضوء أو سطوع الشاشة وضبط زوايا الصورة وغيرها. 
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