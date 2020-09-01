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تكنولوجيا

أفضل 3 تطبيقات آمنة للتعديل على الصور في 2020

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
أفضل 3 تطبيقات آمنة
أفضل 3 تطبيقات آمنة للتعديل على الصور في 2020
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ندى على
تعتبر تطبيقات الصور والتعديل عليها من أكثر التطبيقات الموجودة على متاجر التطبيقات سواء الخاصة بهواتف أندرويد أو آيفون، ولكن يندرج الكثير منها تحت فئة التطبيقات الضارة والتى تقوم بحفظ صور والاطلاع على البيانات الشخصية ومن ثم بيعها أو تسريبها. 

وكانت شركة جوجل قد حذرت أكثر من مرة من تطبيقات الصور غير الموثوقة، وأنها الأكثر اختراقا، الأمر الذى يجعل استخدام تطبيقات موثوقة وغير ضارة أمرا ضروريا، وذكر موقع CNET أفضل تطبيقات للصور والتعديل عليها:


1- تطبيق Adobe Photoshop Camera 
ويساعد تطبيق Photoshop Camera بشكل أساسي على تحرير الصور والتعديل عليها بعدة طرق مختلفة، كما يحتوي على 80 فلترا، بعد التقاط الصور لتصحيح الأخطاء الموجودة بها، والتطبيق من شركة Adobe ومتاح مجانا لهواتف أندرويد وآيفون. 

2- تطبيق Video Editor & Photo App:zShot 
ويقوم التطبيق بإجراء التعديلات على الصور بطريقة سهلة يمكن لأى من المستخدمين أيا كانت درجة إلمامه بالتكنولوجيا والبرامج استخدامه، كما يقوم بالتعديل على الفيديو وتقطيعه بطريقة سهلة، بالإضافة إلى احتوائه على ميزة مسح المستندات وإمكانية إجراء التعديل عليها. 

3- تطبيق VSCO
يحتوي تطبيق VSCO على أدوات رائعة لتعديل الصور والعديد من الفلاتر والتأثيرات التي يمكن إضافتها مثل قص وتدوير الصور، بالإضافة لخاصية ضبط اللون، وإنشاء الصور المتحركة GIF باستخدام ميزة DSCO، مع ميزة عمل مقاطع فيديو من خلال دمج الصور في ملف واحد وتحريرها، ويتوفر التطبيق مجانًا لجميع أجهزة آيفون وأندرويد.

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