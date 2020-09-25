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تكنولوجيا

هل يمكن إقران ساعة آبل الذكية بهاتف أندرويد؟

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:05 م
هل يمكن إقران ساعة
هل يمكن إقران ساعة آبل الذكية بهاتف أندرويد؟
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ندى على
تعتبر فكرة إقران ساعات آبل الذكية بهواتف أندرويد فكرة شائعة وتراود الكثيرين، حيث نجد الكثير من المستخدمين الذين يفضلون شراء هواتف أندرويد يقومون بشراء أندرويد ثم بعد ذلك شراء ساعة ذكية من آبل؛ ولكن هل هذا الأمر يعتبر خيار جيد، ويقدم أداء جيدا للهاتف الأندريد مع ساعة آبل؟. 

وبحسب الخبراء فإن ساعات  Apple Watch  من شركة آبل لا تعمل مع هواتف آيفون بنفس الكفاءة التى تعمل بها مع هواتف أندرويد، حيث قامت آبل بتضمين أنظمة معينة تجعلها تناسب هواتف الآيفون بشكل أفضل. 


وتصمم آبل ساعاتها الذكية Apple Watch للعمل مع هواتف آيفون بشكل أفضل من هاتف آخر، لعدة عوامل شرائية مرتبطة ببيع أكبر عدد من هواتف الآيفون مع ساعات Apple Watch . 

يعمل اقتران هواتف الأندرويد مع ساعات آبل الذكية Apple Watch إلى الكثير من المشكلات مثل مواجهة خيارات مربكة للتطبيقات والخدمات الموجودة على الساعة والهاتف، مما يجعلها ليست ملائمة بشكل كبير. 


ويعد أفضل خيار لمستخدمى هواتف أندرويد هو استخدام ساعات اندرويد ذكية مثل ساعات سامسونج Galaxy Watch، لكى تكون مناسبة وتعمل بشكل أفضل، وحتى لا تواجه مشكلات تتعلق باختلاف أنظمة التشغيل وغيرها من المشكلات التى تعوق عمل هاتف اندرويد مع ساعة آبل الذكية.   



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