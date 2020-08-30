AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تساعد مصابي كورونا .. آبل تصدر ساعة Apple Watch Series 6 بميزات طبية فريدة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:01 ص
آبل تصدر ساعتها Apple
آبل تصدر ساعتها Apple Watch Series 6 القادمة بميزات طبية فري
Advertisements
ندى على
كشفت تسريبات أن ساعة آبل الذكية القادمة Apple Watch Series 6 ، من المحتمل أن يتم إطلاقها في شهر سبتمبر القادم، وستصدر بشاشة كبيرة من نوع OLED وحواف مستديرة، مع عدد من الميزات الطبية التى لم تتواجد في ساعة واحدة من قبل. 

وبحسب موقع  CNET فإن ساعة Apple Watch Series 6 ستصدر بميزة تتبع النوم للتغلب على مشكلة الأرق، بالإضافة إلى تتبع مستويات الأكسجين في الدم خاصة أثناء الليل لمساعدة المستخدمين على اكتشاف حالات مثل انقطاع النفس أثناء اليوم.
 

وستكون ساعة Apple Watch Series 6 قادرة على اكتشاف مستويات الأكسجين في الدم وتنبيه المستخدمين إذا اكتشفت مستويات أقل من الطبيعية، كما ستقوم بقياس ضغط الدم وتنبيه المستخدمين بمدى استقراره. 

وستعمل آبل على تحسين ساعة  Apple Watch Series 6 من خلال تحسين عمر البطارية، و إضافة أجهزة جديدة حصرية للساعة، حيث من المفترض أن تحتوى الساعة على أهم ميزة طبية في الوقت الحالى، وهى ميزة قياس مستويات الأوكسجين في الدم بصورة دقيقة، لمساعدة مصابى فيروس كورونا. 

وبدون ميزة قياس الأوكسجين في الدم في ساعة Apple Watch Series 6  القادمة، كان سيضطر المستخدمون إلى شراء جهاز منفصل للتحقق من مستويات الأكسجين في الدم، عند إصابتهم بفيروس كورونا أو معاناتهم من أى أمراض تنفسية أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها تحديث iOS 14.. ما المنتظر الإعلان عنه في مؤتمر آبل للمطورين WWDC 2020

هذه الهواتف من آبل ستحصل على ميزة CarKey الجديدة.. تعرف عليها

آبل تطلق ميزة في ساعة Apple Watch Series 6 لمساعدة مصابى كورونا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مارك زوكربيرج يربح 7 مليارات دولار فى 24 ساعة فقط.. و كيف تحذف رقمك من Truecaller تروكولر نهائيا

3 ميزات طبية تنفرد بها ساعة Galaxy Watch3 للمرضى وكبار السن

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مفاجأة غير سارة ستقابلك عند شراء هواتف Galaxy Note 20.. و3 حقائق صادمة عن هواتف iphone 12 القادمة

ترشيحاتنا

دينا الشربيني تتعرض للهجوم بسبب صورتها مع عمرو دياب

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

رسالة خاصة من عماد متعب إلى صالح جمعة عقب مشاركته أمام المصري

رولز رويس بـ10 ملايين جنيه.. ياسمين صبري تتصدر تويتر بسبب سيارتها الجديدة

كيف تحصل على تمويل لمشروعك الصغير والمتوسط

بائع الفريسكا لـ صدى البلد: لم أتوقع ما حدث .. وأتمنى التخصص في الجراحة العامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة محبوسة في قفص 25 عاما لسبب غريب.. فيديو

كانوا يلعبون الكرة.. صاعقة تقتل 10 أطفال بسبب خيال مآتة

قمع اللاجئين| سر إطلاق الرسام الغامض بانكسي قارب النجاة لويس ميشيل .. صور