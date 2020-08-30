تساعد مصابي كورونا .. آبل تصدر ساعة Apple Watch Series 6 بميزات طبية فريدة

كشفت تسريبات أن ساعة آبل الذكية القادمة Apple Watch Series 6 ، من المحتمل أن يتم إطلاقها في شهر سبتمبر القادم، وستصدر بشاشة كبيرة من نوع OLED وحواف مستديرة، مع عدد من الميزات الطبية التى لم تتواجد في ساعة واحدة من قبل.





وبحسب موقع CNET فإن ساعة Apple Watch Series 6 ستصدر بميزة تتبع النوم للتغلب على مشكلة الأرق، بالإضافة إلى تتبع مستويات الأكسجين في الدم خاصة أثناء الليل لمساعدة المستخدمين على اكتشاف حالات مثل انقطاع النفس أثناء اليوم.

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وستكون ساعة Apple Watch Series 6 قادرة على اكتشاف مستويات الأكسجين في الدم وتنبيه المستخدمين إذا اكتشفت مستويات أقل من الطبيعية، كما ستقوم بقياس ضغط الدم وتنبيه المستخدمين بمدى استقراره.





وستعمل آبل على تحسين ساعة Apple Watch Series 6 من خلال تحسين عمر البطارية، و إضافة أجهزة جديدة حصرية للساعة، حيث من المفترض أن تحتوى الساعة على أهم ميزة طبية في الوقت الحالى، وهى ميزة قياس مستويات الأوكسجين في الدم بصورة دقيقة، لمساعدة مصابى فيروس كورونا.





وبدون ميزة قياس الأوكسجين في الدم في ساعة Apple Watch Series 6 القادمة، كان سيضطر المستخدمون إلى شراء جهاز منفصل للتحقق من مستويات الأكسجين في الدم، عند إصابتهم بفيروس كورونا أو معاناتهم من أى أمراض تنفسية أخرى.



