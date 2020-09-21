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تكنولوجيا

5 ميزات خارقة في ساعة آبل الذكية Apple Watch 6

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
5 ميزات خارقة في
5 ميزات خارقة في ساعة آبل الذكية Apple Watch 6
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ندى على
أطلقت شركة آبل، منذ أيام، ساعتها الذكية من الجيل السادس Apple Watch Series 6 والتى لاقت إعجاب العديد من الخبراء والمتخصصين، حيث انها تعد سلاحا في مواجهة فيروس كورونا، لاحتوائها على ميزة تتبع مستويات الأكسجين في الدم وقياسها للمرضى الأمر الذى سيسهل الكثير من المتابعة الصحية لمرضى الفيروس. 

وبحسب موقع MacRumors فإن ساعة آبل الذكية من أفضل الساعات الموجودة في الأسواق حيث أنها تتفوق بعدد من الميزات الغير موجودة في أى ساعة ذكية: 


1- الميزات الطبية الموجودة في الساعة : 
تتميز ساعة Apple Watch 6 بتتبع مستويات الأكسجين في الدم، و  قياس ضغط الدم وتنبيه المستخدمين بمدى استقراره، تتبع النوم للتغلب على مشكلة الأرق. 

2- ميزة Always on display 
وتتيمز الساعة بحساس  Always on display، أى أن الساعة ستمكنك من معرفة الوقت بإستمرار، مع اضافة خاصية جديده تحافظ على البطارية، وكفاءة الساعة نفسها حيث تبقى طوال اليوم، ومعها بوصلة مدموجة بها، بالإضافة إلى نظام GPS . 

3- ميزة الإعداد العائلي 
وتعمل ميزة  Family Setup4 في نظام التشغيل الخاص بالساعة  watchOS 7 على إضافة ميزات لتشمل جميع أفراد الأسرة من خلال السماح للأطفال وأفراد الأسرة الأكبر سنًا الذين ليس لديهم هواتف آيفون بالاستفادة من ميزات الاتصال والسلامة واللياقة في Apple Watch. كما يمكن للأطفال الاستفادة من إمكانات الاتصال ، والوصول إلى حالات الطوارئ في أي وقت، مع استخدام وضع جديد يسمى Schooltime ، والذي يمكن أن يساعدهم على التركيز والانتباه أثناء التعلم في المنزل أو في الفصل.
  
4- معصم Solo Loop 
ويوفر معصم Solo Loop تمدد وانكماش حسب مقاس اليد، كما أن ساعة  apple watch 6 تعمل بواجهات إستخدام متعددة لمناسبة جميع الأذواق، كما توفر ألوان عدة لمعصم الساعة لإرضاء كل مستخدميها.  

5- المعالج القوى 
كما تعمل apple watch 6 الجيل السادس بمعالج آبل الجديد الذى يعمل بنواتين أسرع بـ 20٪ عن المعالج السابق لساعة الجيل الخامس apple watch 5.

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