ساعة آبل الذكية القادمة سلاح سري في مواجهة فيروس كورونا

من المتوقع أن يشهد محبو ومستخدمو منتجات شركة آبل يوم الثلاثاء المقبل، الإعلان عن عدد من أهم المنتجات منها هواتف iPhone 12 وجهاز آيباد iPad Air 4 ، وكذلك ساعة آبل الذكية Apple Watch Series 6 التى تتمتع بعدد من المميزات الخارقة .





وبحسب تقرير من مجلة INPUT الأمريكية فإن ساعة Apple Watch Series 6 ستمثل عاملا حيويا في مواجهة فيروس كورونا المتفشى، والذى تزايدت أعداد المصابين في العالم مرة أخرى به فيما يعرف بالموجة الثانية لفيروس كورونا.





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وتقوم ساعة Apple Watch Series 6 بتتبع مستويات الأكسجين في الدم وقياسها للمرضى الذين يحدث لهم تقطع في عملية التنفس الأمر الذى سيسهل الكثير على المتابعة الصحية لمرضى فيروس كورونا خاصة الذين يقضون الحجر الصحى في منازلهم وليس في المستشفيات.





وفقا للتقرير فإنه من المحتمل مرة أخرى أن تعج المستشفيات بمرضى فيروس كورونا الأمر الذى سيجعل ساعة Apple Watch Series 6 من أفضل الاجهزة الطبية في المنزل خاصة لكبار السن.





ويمكن من خلال تسجيل مستويات الأكسجين على ساعة Apple Watch Series 6 معرفة إذا كانت الحالة المريضة تتطلب الذهاب للمستشفى وأفضل الطرق التى يجب القيام بهافي هذه الحالة.



